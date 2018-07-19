Москва - не только торт, но и... мороженое!

СЕГОДНЯ 18:13 2018-07-19T18:43:24+03:00

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Торт и конфеты «Москва» уже многим понравились. Туристы берут в магазинах сразу по несколько коробок сладостей как сувенир из столицы. Местные тоже не прочь полакомиться вкусняшками из шоколада, сгущенки и орехов. А скоро «Москва» станет еще и мороженым. Такую идею подкинули Сергею Собянину работницы фабрики мороженого. Сегодня, 19 июля, мэр побывал на производстве, осмотрел цеха, конвейерную ленту, склады и дегустационные залы. И сам попробовал несколько сортов ледяного лакомства. Тут мастера и предложили Собянину создать торт-мороженое «Москва» - по аналогии со знаменитым тортом и конфетами. Идея пришлась Сергею Семеновичу по вкусу - как и только что изготовленный свежий пломбир. Но окончательное решение - за москвичами.

- Хорошее предложение по созданию мороженого «Москва», - поддержал мэр. - Давайте вместе проведем конкурс, сделаем вкусную продукцию, проголосуем на «Активном гражданине». Думаю, что москвичи поддержат.

Наверняка, теперь призадумались работники фабрик шоколада, колбасных цехов и даже ликеро-водочных заводов.