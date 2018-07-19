Потоп в Москве: улицы столицы превратились в реки из-за мощного ливня

СЕГОДНЯ 20:15 2018-07-19T21:03:36+03:00

Дождь был настолько сильный, что вода даже не успела стекать Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В четверг, 19 июля, на Москву обрушился сильнейший ливень. Дождь был настолько сильный, что вода даже не успела стекать. В результате столицу буквально затопило.

dima_na_bmw Как я доплыл до дома для меня до сих пор загадка!

zvd_ У нас как всегда, когда дождь, у нас появляется море

Многие улицы города стали напоминать реки, из-за чего пешеходам приходится передвигаться чуть ли не вплавь, а автомобилисты встали в многокилометровые пробки.

msc.is.love Признавайтесь, кто сегодня попал под дождь?)

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», из-за непогоды около 19:00 мск в мегаполисе образовались 9-балльные пробки. Так, стояли практически весь центр и большая часть МКАД. К 20:00 мск ситуация немного улучшилась: дорожные заторы в Москве оценивались уже в восемь баллов.

natalia_kandaurova В Москве тропический дождь

shattloff Плывем

А в это время пользователи социальных сетей начали активно делиться фотографиями, на которых запечатлены последствия стихии, и видео, на которых также виден весь масштаб бедствия.

peayq Даже жалко, что туристы уже разъехались

merry.hippogriff Москва моется после ЧМ

svetlana_caesar нет смысла ни в зонте, ни в обуви)))