Потоп в Москве: улицы столицы превратились в реки из-за мощного ливня
В четверг, 19 июля, на Москву обрушился сильнейший ливень. Дождь был настолько сильный, что вода даже не успела стекать. В результате столицу буквально затопило.
Многие улицы города стали напоминать реки, из-за чего пешеходам приходится передвигаться чуть ли не вплавь, а автомобилисты встали в многокилометровые пробки.
Согласно сервису «Яндекс.Пробки», из-за непогоды около 19:00 мск в мегаполисе образовались 9-балльные пробки. Так, стояли практически весь центр и большая часть МКАД. К 20:00 мск ситуация немного улучшилась: дорожные заторы в Москве оценивались уже в восемь баллов.
А в это время пользователи социальных сетей начали активно делиться фотографиями, на которых запечатлены последствия стихии, и видео, на которых также виден весь масштаб бедствия.
В Москве прошёл сильный ливень.