2018-07-19T21:03:36+03:00
Происшествия

Потоп в Москве: улицы столицы превратились в реки из-за мощного ливня

Сильные дожди привели к потопу в Москве [фото, видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Дождь был настолько сильный, что вода даже не успела стекатьДождь был настолько сильный, что вода даже не успела стекатьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 19 июля, на Москву обрушился сильнейший ливень. Дождь был настолько сильный, что вода даже не успела стекать. В результате столицу буквально затопило.

dima_na_bmwdima_na_bmw
Как я доплыл до дома для меня до сих пор загадка!
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zvd_zvd_
У нас как всегда, когда дождь, у нас появляется море
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Многие улицы города стали напоминать реки, из-за чего пешеходам приходится передвигаться чуть ли не вплавь, а автомобилисты встали в многокилометровые пробки.

umut_._ozdemirumut_._ozdemir
Июль
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msc.is.lovemsc.is.love
Признавайтесь, кто сегодня попал под дождь?)
0 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», из-за непогоды около 19:00 мск в мегаполисе образовались 9-балльные пробки. Так, стояли практически весь центр и большая часть МКАД. К 20:00 мск ситуация немного улучшилась: дорожные заторы в Москве оценивались уже в восемь баллов.

natalia_kandaurovanatalia_kandaurova
В Москве тропический дождь
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shattloffshattloff
Плывем
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А в это время пользователи социальных сетей начали активно делиться фотографиями, на которых запечатлены последствия стихии, и видео, на которых также виден весь масштаб бедствия.

peayqpeayq
Даже жалко, что туристы уже разъехались
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merry.hippogriffmerry.hippogriff
Москва моется после ЧМ
33 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
svetlana_caesarsvetlana_caesar
нет смысла ни в зонте, ни в обуви)))
11 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
znakltdznakltd
Плывём, товарищи, плывём!
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В Москве прошёл сильный ливень.

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