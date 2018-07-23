2018-07-23T11:30:06+03:00
Происшествия

В Подмосковье тело пятилетней девочки, которая пропала с детской площадки, нашли в спортивной сумке

Очевидцы говорят, что во дворе видели подозрительного мужчину
Семен ЕЛЕНИН
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Проводится комплекс следственных и оперативно -розыскных мероприятийПроводится комплекс следственных и оперативно -розыскных мероприятийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В подмосковном Серпухове ищут убийцу маленькой девочки.

Днем в воскресенье 5-летняя Вайда вышла во дворе вместе с бабушкой. Женщине нужно было в магазин - он недалеко от дома. А Вайда попросила оставить ее на детской площадке. Во дворе были соседи, другие дети, поэтому бабушка согласилась. Но когда она минут через двадцать возвращалась назад, девочки уже нигде не было. Взволнованные родители позвонили в полицию. Спустя пару часов к поискам подключились и поисковики из отряда «Лиза Алерт». Маленькую Вайду искали всем городом, поиски не останавливались даже ночью.

- А ранним утром служебная собака привела сотрудников полиции к железной дороге, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Здесь нашли спортивную сумку, а в ней - тело девочки. Это место находится совсем недалеко от дома, где живет семья Вайды. И здесь еще с вечера проходили люди, которые участвовали в поисках. Никакой сумки не было - это совершенно точно. Значит, кто-то подкинул ее уже позже.

По словам нашего источника, у девочки травма в области груди - какая именно, должны после вскрытия установить судмедэксперты. Также на теле обнаружены следы сексуального насилия.

По некоторым данным, некоторые соседи примерно во время исчезновения девочки видели во дворе какого-то незнакомого мужчину.

Преступника сейчас пытаются задержать по горячим следам.

- Девочка - из семьи мигрантов из Таджикистана, - продолжает наш источник. - Соседи характеризуют семью как работящую, непьющую. Помимо Вайды у родителей еще трое детей.

В Подмосковье тело пятилетней девочки, которая пропала с детской площадки, нашли в спортивной сумке

В Подмосковье тело пятилетней девочки, которая пропала с детской площадки, нашли в спортивной сумке

В Следственном комитете сообщают, что пока уголовное дело возбуждено только по статье «убийство малолетнего», но после заключения судмедэкспертизы в деле могут появиться и другие статьи.

- На месте происшествия работает группа из опытных следователей и криминалистов, - заявила старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий. - Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти. Проводится комплекс следственных и оперативно -розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к убийству ребенка.

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