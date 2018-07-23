Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин: Большая кольцевая линия метро полностью замкнется в 2023 году

СЕГОДНЯ 13:02 2018-07-23T13:21:40+03:00

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СТАНЦИЮ «НИЖНЯЯ МАСЛОВКА» ПОСТРОЯТ К НОВОМУ ГОДУ

- Марат Шакирзянович, на урбанфоруме Сергей Собянин показывал Владимиру Путину, как будут строиться дороги и метро в ближайшие пять лет в Москве. Планы грандиозные. Один из проектов - Большая кольцевая линия метро (БКЛ). Какие станции на ней и когда откроются?

- В этом году на Большой кольцевой линии уже запустили первый участок на пять станций - от «Делового центра» до «Петровского парка». До конца года построим еще станцию «Нижняя Масловка» рядом с Савеловским вокзалом. Это будет северо-западная и северная часть БКЛ. Вся кольцевая линия длиной 70 километров.

Напомню, это самая большая кольцевая линия подземного метро в мире. Мы сейчас приступили к работе на всех участках. Очень активная стройка идет на так называемой Кожуховской линии, которая доходит до станции «Нижегородская» в районе железнодорожной платформы Карачарово. Дальше она заходит на юго-восточный участок Большой кольцевой линии и от «Нижегородской» идет вверх до «Авиамоторной». Сюда входят станции «Нижегородская», «Лефортово», «Авиамоторная». Этот участок запустим в конце 2019 года, максимум - в начале 2020-го.

- Когда поедет новый отрезок Калининско-Солнцевской линии?

- Мы продолжаем соединять на БКЛ узел «Савеловская» - «Нижняя Масловка» со станцией «Марьина Роща». В конце 2020 года замкнем верхнюю часть Большой кольцевой линии. В итоге с Калининско-Солнцевской линией, которую от «Рассказовки» до «Петровского парка» запустим уже в конце этого лета, получится радиус. Затем он идет по северной части Большой кольцевой линии и уходит на Кожуховскую линию. У нас появится самая длинная ветка в метро - от Некрасовки до Солнцева с последующим продлением до Внукова.

Нижнюю часть кольца протянем от станции «Хорошевская» вниз, в сторону улицы Народного Ополчения, Мневников и Аминьевского шоссе. Дойдя до станции «Каховская», замкнем кольцо снизу. От «Каховской» двинемся вверх и замкнем участок до «Нижегородской». Всю Большую кольцевую линию закончим в 2023 году. Но она начнет работать поэтапно. Мы продумали технологию строительства так, чтобы по мере готовности каждого участка можно было открывать на нем движение.

Большая кольцевая линия метро полностью замкнется в 2023 году

1000 КИЛОМЕТРОВ РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА

- Что даст городу новое метрокольцо?

- Во-первых, разгрузит все существующие радиальные направления. Во-вторых, добавит 300 новых маршрутов. Москвичи смогут быстрее в среднем на 10 - 15 минут добираться по этим маршрутам туда, куда им нужно. Еще один плюс - на Большой кольцевой линии сразу создаем возможности для продления новых радиусов. Например, сейчас строим камеру съезда, от которой метро пойдет в Рублево-Архангельское. Такую же камеру съезда поставим в районе Кленового бульвара на южном участке Большой кольцевой линии. Потом отсюда потянем ветку в сторону Новой Москвы.

Мы получим еще порядка 17 новых пересадок на действующие линии метро, порядка 12 пересадок на Московские центральные диаметры (еще один большой транспортный проект, так называемое наземное метро, по которому электрички будут проезжать Москву насквозь. - Ред.) и на железную дорогу. Наша цель - соединить в единую сеть железную дорогу в виде наземного метро, подземное метро и наземный городской транспорт. К 2023 году длина подземного и наземного метро в Московской агломерации достигнет 1000 километров. Сюда входят 555 километров метро и МЦК, а также 446 километров Московских центральных диаметров.

- Какие дороги достроят в ближайшие годы?

- Строительство Южной рокады, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд планируется завершить к 2023 году. То есть мы доделаем все самые масштабные и сложные дорожные стройки. В дальнейшем планируется начать строительство новых поперечных связей и местных дорог, связывающих отдельные районы. Это будут небольшие по длине дороги, но они важны для разгрузки скоростных магистралей и улучшения транспортной доступности каждого района, каждого квартала. Мы хотим построить около 100 таких дорог-связок.

Помимо этого, до конца года утвердим проект и смету строительства еще одной скоростной магистрали - Юго-Восточной хорды. Она пройдет от станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии метро до третьего транспортного кольца, а затем протянется до Новой Москвы. Сроки строительства хорды станут понятны при рассмотрении Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы.

НОВЫЕ СТАРТОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РЕНОВАЦИИ

- Первые пятиэтажки по программе реновации уже расселяются в четырех округах. Продолжается ли подбор стартовых площадок? Правда ли, что ускоряете программу?

- Сегодня от идеи до сдачи жилого дома на 20 тысяч квадратных метров и несколько тысяч квартир проходит пять лет. Мы сокращаем эти сроки до 3 - 3,5 года за счет уменьшения бюрократических процедур. Год назад утвердили программу реновации, и сейчас уже первые семьи въехали в новые квартиры. До конца года планируем переселить 10 тысяч семей. Мы подобрали 242 площадки под стартовые дома реновации и можем уже полноценно на них строить. При этом постоянно добавляем свободные участки под застройку. Их поиск не прекращается. Программа реновации идет полным ходом. Всего к 2032 году жилищные условия улучшат миллион москвичей.

В «ЛУЖНИКИ» ПРИДУТ ДО ПЯТИ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК В ГОД

- Чемпионат мира по футболу теперь уже история. Что будет дальше с «Лужниками»?

- После чемпионата олимпийский комплекс «Лужники», в том числе Большую спортивную арену, будут посещать ежегодно от 4 до 5 миллионов человек. Именно для занятий спортом и поддержки своего здоровья. Уже сейчас есть заявки на проведение различных мероприятий на арене. Около стадиона благоустроили 160 гектаров земли, 3 километра набережных, сделали дорожки для велосипедистов, площадки для занятий спортом. Рядом строятся плавательный центр, центры художественной гимнастики, тенниса и бокса, есть тренировочные поля. Скоро откроется канатная дорога. Мы не просто возводим отдельные стадионы, а создаем полноценные спортивные кластеры.

Мощный спортивный кластер также создается около стадиона «Спартак» в Тушине. У нас есть дворовые спортплощадки, есть инфраструктура большого спорта. Пока нам не хватает районных спортивных сооружений. По поручению Сергея Собянина будем строить их в микрорайонах, особенно в кварталах реновации пятиэтажек.