2018-07-23T15:25:12+03:00
Общество

В центре Москвы вместо трамваев временно пустят автобусы

Пассажирам придется терпеть неудобства из-за ремонта путей
Светлана ВОЛКОВА
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Пока проводится ремонт, трамваи будут ходить по укороченным маршрутамПока проводится ремонт, трамваи будут ходить по укороченным маршрутамФото: Михаил ФРОЛОВ
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На некоторых столичных улицах исчезнут трамваи. Но только на время ремонта путей. До конца лета в центре, на северо-востоке и юге Москвы проведут реконструкцию почти 9 километров трамвайных маршрутов. Рельсы заменят на Донбасском путепроводе, разворотном кольце «Балаклавский проспект», Новоспасском мосту, Ростокинском проезде, на улицах Бориса Галушкина и Академика Королева.

- Капитальный ремонт проводится с использованием шумопоглощающих технологий, - рассказал главный инженер «Мосгортранса» Павел Хмелев. - Для повышения удобства и надежности проезда на трамвайных линиях укладываются композитные шпалы и рельсы, доработанные по техническим условиям Мосгортранса. До конца года планируем обновить почти 20 километров путей.

Кроме этого, трамвайные остановки оснастят приподнятыми посадочными платформами, удобными для инвалидов. Сегодня в столице более 220 таких остановок.

Пока проводится ремонт, трамваи будут ходить по укороченным маршрутам. А вдоль закрытых участков пустят автобусы со всеми привычными остановками. К примеру, на Новоспасском мосту трамваи № 35 и № 38 временно на некоторых отрезках заменит автобус № 038 «Метро «Пролетарская» - Павелецкий вокзал». При следовании к Павелецкому вокзалу автобусы будут заезжать на Садовое кольцо - к метро «Павелецкая». Подробнее обо всех изменениях пассажиры могут узнать на информационных щитах и в объявлениях на остановках, а также на сайте Мосгортранса в разделе «Изменения городских маршрутов».

Напомним, с 2010 года в Москве обновили более 200 километров трамвайных линий. Среди них - маршруты на Симферопольском бульваре, Чертановской улице, шоссе Энтузиастов и в других районах города.

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