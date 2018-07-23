2018-07-23T16:48:15+03:00
Происшествия

В Серпухове задержали подозреваемого в убийстве пятилетней девочки

Перед приходом полиции 28-летний сосед застирывал диван и вчерашнюю одежду
Семен ЕЛЕНИН
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Ранним утром недалеко от дома у железной дороги нашли спортивную сумку, в которой лежало тело ребенкаРанним утром недалеко от дома у железной дороги нашли спортивную сумку, в которой лежало тело ребенкаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В деле об убийстве девочки в подмосковном Серпухове появился первый подозреваемый. Напомним, днем в воскресенье бабушка оставила 5-летнюю Вайду на детской площадке во дворе, а когда через двадцать минут вернулась из магазина, девочки уже не было. Вместе с полицейскими окрестности прочесывали поисковики из отряда «Лиза Алерт». Ранним утром недалеко от дома у железной дороги нашли спортивную сумку, в которой лежало тело ребенка. По предварительным данным, девочка могла погибнуть от удара по голове, но точную причину ее смерти должны назвать судмедэксперты.

- Место, где нашли сумку, находится совсем недалеко от дома, где живет семья Вайды, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - И здесь еще с вечера проходили люди, которые участвовали в поисках. Никакой сумки не было - это совершенно точно. Значит, кто-то подкинул ее уже позже.

Вместе с полицейскими окрестности прочесывали поисковики из отряда «Лиза Алерт»

Вместе с полицейскими окрестности прочесывали поисковики из отряда «Лиза Алерт»

Оперативники предположили, что убить ребенка и подкинуть его тело мог человек, живущий в том же районе - не рискнул пытаться вывезти тело куда-то дальше. На улицах проверяли всех подозрительных мужчин. Благодаря одной из камер видеонаблюдения удалось выйти на одного из подозреваемых. Сейчас в его квартире идет обыск.

- Задержан 28-летний мужчина, живущий через несколько домов от семьи убитой девочки, - говорит источник. - По некоторым фактам можно предположить, что Вайда могла какое-то время находится в этой квартире, а мужчина после этого пытался замести следы. Например, он зачем-то застирал диван и одежду, в которой ходил вчера. Также в жилище найдены игрушки. Хотя подозреваемый живет один, а детей у него нет. Предполагают, что игрушками он мог заманить девочку к себе. Кроме того, на его теле есть повреждения, которые могли появиться во время борьбы с сопротивляющимся ребенком.

- Он дает показания?

- Пока говорит какие-то бессвязные вещи. По словам соседей, у мужчины отклонение по психиатрии. Сейчас уточняется, стоит ли он на учете.

Следователи предполагают, что игрушками подозреваемый мог заманить девочку в свою квартиру. ФОТО СК по Московской области

Следователи предполагают, что игрушками подозреваемый мог заманить девочку в свою квартиру. ФОТО СК по Московской области

Интересно, что в соцсетях задержанного Александр С. есть странички, которые он регулярно посещает. Однако своих фотографий мужчина не публикует, записей не делает, друзей не заводит.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство», «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

- На месте обнаружения тела ребенка продолжают работать следователи и криминалисты. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

ЭТО ВАЖНО!

В СК по Московской области просят поделиться любой информацией, которая может касаться убийства девочки и самой личности задержанного. Для этого вы можете позвонить по телефонам: (499) 184-00-65, (499) 184-04-96. Возможно, поступившие сведения помогут установить причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

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