2018-07-20T14:37:56+03:00
Происшествия

В Подмосковье полуторогодовалый ребенок выжил после падения с 13 этажа

По словам няни, когда она отвлеклась, мальчик забрался на подоконник и открыл окно
Семен ЕЛЕНИН
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Дети, оставшись без присмотра, часто лезут на подоконникДети, оставшись без присмотра, часто лезут на подоконникФото: Евгения ГУСЕВА
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В подмосковном Одинцово следователи разбираются в причинах ЧП с участием ребенка. Из окна квартиры на 13 этаже выпал маленький ребенок. Это, конечно, огромное чудо - падение малыша смягчили растущие у дома деревья. Мальчик остался жив!

- В настоящее время он находится в больнице с диагнозом «сотрясение головного мозга, тупая травма живота», - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Родители мальчика в этот момент были на работе. Дома с ним была няня - женщина, которую приглашали на несколько часов в день. Няня утверждает, что она хлопотала по дому, отвлеклась, а в этот момент ребенок сумел самостоятельно забраться на подоконник и открыл окно.

- Показания следившей за ребенком женщины сейчас проверяются, - сообщили в СК.

Буквально за день до этого похожий случай произошел в подмосковной Коломне. 5-летний ребенок находился дома с мамой и старшим братом. В какой-то момент мальчик по шкафу забрался на подоконник, оперся на москитную сетку, та вывалилась и несчастный выпал из окна. После падения с третьего этажа ребенка доставили в реанимацию. За его жизнь борются врачи.

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