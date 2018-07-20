На Красной площади 21 июля стартует ГУМ-Авторалли

СЕГОДНЯ 14:50 2018-07-20T15:10:56+03:00

В пятый раз в сердце столицы "оживет" история советского автопрома

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Правительственные ЗИЛы, горбатые "запорожцы", роскошные "Чайки", стильные "Волги", основательные "Победы", скромные трудяги "москвичи" и вездесущие "жигули" - 133 автомобиля примут участие 21 июля в ГУМ-Авторалли. Старт будет дан в 12.00 на Красной площади - отмашку под бой кремлевских курантов даст призер многочисленных автогонок Николай Фоменко. А за два часа у стен ГУМа на улице Ильинка и Ветошном переулке все желающие смогут бесплатно рассмотреть раритетные автомобили, посидеть в них и сделать фотографии.

В чем суть ГУМ-Авторалли? Соревнование за главный приз проводится на машинах отечественных марок. Что получит победитель? Уникальный кубок, который аналогично кубку Стенли, будет ежегодно переходить от победителя к победителю. А в перерыве между соревнованиями заветная награда займет самое почетное место в ГУМе, где будет храниться на одной из витрин.

На эту гонку машины прибудут из самых разных городов мира. География участников: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Краснодар, Липецк, Нижний Новгород, Самара, Сочи, Тула, Ялта, Ярославль, Киев, Запорожье, Минск и даже Париж.

В связи с проведением ГУМ-Авторалли будут действовать перекрытия. Фото: РАМК

Проехать нужно 100-километровый маршрут, пролегающий по историческим и живописным местам Москвы. Расстояние не маленькое, а вдруг раритетный автомобиль заглохнет? Для этого колонну классических автомобилей замкнут желтые машины технической помощи "Русский АвтоМотоКлуб" (РАМК).

- Наши специалисты легко помогут решить сложности автомобилей с более чем полувековой историей, - рассказал заместитель генерального директора "Русского АвтоМотоКлуба" Андрей Барсуков.

Красивые автомобили еще и будут везти известных людей, среди которых артисты, певцы, телеведущие.

Финишируют автомобили возле Центрального дома художника в Музеоне, где ближе к вечеру также все желающие смогут сделать фотографии в ретро-авто.

ВАЖНО

Автомобилистов просят выбрать маршруты

В связи с проведением ГУМ-Авторалли будут действовать перекрытия.

- Нельзя будет проехать по Биржевой площади с 20 июля до 21 июля (16.00) и 22 июля с 1.00 до 5.00, - сообщили в Информационном центре Транспортного комплекса города Москвы. - Также перекрытия будут на улице Ильинка от Биржевой до Красной площади 21 июля в период с 0.01 до 16.00 и 22 июля с 1.00 до 5.00.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве состоится забег на Останкинскую телебашню. Наблюдать за историческим действием можно будет у подножья башни в фан-зоне.