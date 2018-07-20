Разделяй, но проверяй: Жителей столицы хотят приучить выбрасывать мусор с умом

СЕГОДНЯ 14:55 2018-07-20T15:24:07+03:00

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Глава комиссии столичного парламента по экологической политике Зоя Зотова выступила с очередным заявлением:

- Для того, чтобы жители многоэтажек пользовались контейнерами для раздельного сбора мусора, с ними будут беседовать экологи. Увы, но самостоятельно дойти до сути у нас не получается. Да в той же Европе людям внушают с самого детства, что природу нужно беречь. Как и материалы, из которых сделаны бутылки, макулатура и так далее.

Как рассказала Зотова корреспонденту «КП», собрания будут организовывать с помощью управляющих компаний. Кроме этого, специалисты составят методические материалы и, распечатав, будут распространять среди населения.

- Хочу напомнить, что с начала следующего года система управления потоками мусора поменяется, - добавила депутат. - Согласно постановлению правительства РФ, начнет действовать раздельный сбор. Официально. И мы должны быть к этому готовы.

Кстати, ранее вице-мэр Москвы Петр Бирюков заявил, что в ближайшее время цветные контейнеры начнут появляться в значимых местах, в том числе возле школ, стадионов, торговых центров. Параллельно их устанавливают во дворах.

Например, жители дома 5/10 по Литовскому бульвару (район Ясенево) практикуют раздельный сбор уже полгода. Как рассказывают в местном ТСЖ, поначалу один ящик мог набираться дней десять. Сейчас налицо прогресс. Два-три дня - и контейнер пора выбрасывать. При этом обычные мусоросборники также остались. Чтобы «безответственные» граждане не подливали дегтя в бочки меда.

Следующий шаг, по мнению Зои Зотовой, контроль за подрядчиками, которые вывозят мусор.

- Чтобы старания людей не проходили даром, нужно отслеживать действия водителей, - считает депутат. - Были же случаи, когда мусор из разноцветных контейнеров ссыпали в один кузов и отвозили на обычную свалку. Это недопустимо. Мы еще продумаем, как лучше всего это сделать. И один из пунктов - наличие в машине системы «Глонасс».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Возьмем конкретную компанию, которая занимается утилизацией отходов («Хартия»), и два округа, которые она обслуживает (ВАО и СВАО). Раздельный сбор мусора там организован почти по 200 адресам.

- Ставятся специальные баки - «пластик», «стекло», «бумага» и «металл», - рассказали в компании. - Есть и упрощенный вариант - все полезные отходы сдавать в специальный сетчатый контейнер. Это удобно, так как не нужно загромождать кухню четырьмя емкостями под раздельный сбор. Дальше отходы поступают на дополнительную сортировку, а потом на мусоросортировочный завод. Большую часть мусора можно переработать.

ВАЖНО

Мусор должен быть чистым, упаковка и тара не должны содержать пищи и жидкости.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Нужны уроки по мусоросбору

- Увы, но наше экологическое образование отстает от европейских стран лет на двадцать, - рассказал «КП» директор природных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. - Нет у нас и специальных предметов в начальной и средней школе. Все ограничивается уроками природопользования. А экологию как науку изучают только в вузах. Радует только то, что нынешняя молодежь уже слышит о проблемах экологии и относится к ним ответственнее, чем их родители. И урны, которые сейчас появляются, это первые шаги. Безусловно, правильные.

КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ МУСОР

- «пластик» - бутылки от напитков, флаконы от шампуней и средств для мытья посуды, упаковка от йогуртов и творожков. Собранную тару желательно сполоснуть и снять этикетки. Важно - пластиковые канистры от масла и пластиковые пакеты не принимаются

- «стекло» - стеклянные банки, бутылки любого цвета и размера. Стеклянная тара должна быть чистой, крышки - сняты. Битая тара принимается. Керамические изделия не принимают

- «бумага» - бумага, которая легко рвется и картон (сложить по сгибам)

- «металл» - алюминиевые банки от напитков (желательно сполоснуть и сжать для уменьшения объема)