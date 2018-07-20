В Москве состоится забег на Останкинскую телебашню

СЕГОДНЯ 15:00 2018-07-20T15:10:05+03:00

Наблюдать за историческим действием можно будет у подножья башни в фан-зоне

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На Останкинской телебашне 21 июля в 10.00 будет организовано международное спортивное соревнование - высотный забег. Впервые? Нет. Но последний забег был организован в 2000 году. Ранее забеги проводились ежегодно, сейчас традицию решили возродить.

- Мероприятие организовано совместно с TWA – Ассоциацией забегов на высотные сооружения. В соревновании примут участие 28 спортсменов из 12 стран мира, - рассказал "Комсомольской правде" Иван Кулаков, менеджер отдела по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «МРЦ».

Принять участие в забеге смогут только профессионалы, они будут бороться за право принять участие в соревнованиях по бегу на горнолыжный трамплин в Сочи.

Как будет проходить забег на Останкинской башне? Участникам предстоит преодолеть 1704 ступени по узкой винтовой лестнице внутри телебашни. Стартовать они будут с 30 секундным интервалом. Забег не на скорость, цель - добежать до смотровой площадки на высоте 337 метров.

Понаблюдать за действием внутри башни не удастся, настолько узкая лестница, где будет проходит забег. Кстати, во время забега выход на смотровую площадку будет закрыт - билеты на экскурсии продавать не будут.

Но во время забега на открытой площадке у подножия Останкинской башни будет организована фан-зона. Попасть на ее смогут все желающие и бесплатно. Наблюдать за столь необычным событием можно будет всей семьей с 10.00 до 16.00. На зеленой площадке поставят мониторы, где можно будет смотреть в режиме реального движения на электронный путь спортсменов (у каждого участника на теле будет специальный чип).

В фан-зоне устроят развлекательную программу с конкурсами, играми и мастер-классами по танцам. Самых активных будет ждать розыгрыш призов от Останкинской телебашни.

- А еще все гости фан-зоны получат флаеры со скидкой на посещение смотровой площадки, - рассказали организаторы.

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