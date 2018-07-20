В метро шумели болельщики из Дании, а волонтеров ЧМ-2018 взяли на работу

СЕГОДНЯ 17:00 2018-07-20T17:26:12+03:00

Каких результатов удалось достичь за время Чемпионата, рассказал заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов Фото: Иван МАКЕЕВ

Как выдержал нагрузку транспорт столицы во время ЧМ по футболу

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Чемпионат мира по футболу в России отгремел и очень успешно, об этом говорили болельщики, писали иностранные СМИ. Как перевозили болельщиков в Москве, каких результатов удалось достичь за время Чемпионата, 21 июля рассказали заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов и первый заместитель начальника ГУП "Московский Метрополитен" по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

В столице прошло 12 матчей, болельщики собирались на стадионах "Лужники" и "Спартак", а также в фан-зоне на Воробьевых горах. За дни матчей их посетило свыше 2,7 млн болельщиков.

- Очень много нам дал Кубок конфедераций в 2017 году, - отметил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов. - На время Чемпионата мира за порядком в метро следили 8 тысяч сотрудников службы безопасности метрополитена, при этом не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента.

Перед ЧМ кассиров столичного метро обучали английскому языку, также были приглашены на работу экс-сотрудники банков и авиационных компаний, владеющие несколькими языками.

Впервые в вагонах метро были запущены онлайн-трансляции футбольных матчей. Около 60 матчей в режиме реального времени посмотрели более 20 млн пассажиров. Это почти в 5 раз больше населения Хорватии, которая стала серебрянным призером ЧМ. Будут ли эти экраны использовать в будущем для вещаний фильмов или онлайн-трансляций больших городских праздников, пока неизвестно.

Болельщики охотно пользовались метро, особенно после матчей. В "подземку" спускались 72% болельщиков со стадиона "Спартак" и 86% с "Лужников". В среднем, каждую минуту после матча в метро спускалось 900 человек - с нагрузкой справились.

- Самой популярной станцией в период Чемпионата мира стала "Лубянка". Она пропускала на вход до 5-7 тысяч человек каждый час, - сказал Роман Латыпов.

Также популярными стали и станции, которые расположены рядом с достопримечательностями города и футбольными объектами. Это 28 станций, в их числе Охотный ряд, Площадь Революции, Спортивная.

ПЛЮСЫ И БУДУЩЕЕ

- Мы получили огромный опыт работы транспорта в условиях крайне высоких нагрузок, когда фанаты за несколько минут покидают "Лужники", а это почти 80 тысяч человек. Это довольно сложная задача - одновременная перевозка пассажиров на разных видах транспорта, - сказал Максим Ликсутов. - Все, что сделано в сфере транспорта, будет работать дальше. Это и обновленная навигация, и дублирование на английский язык.

Футбольное брендирование на 10 поездах в метро и 100 автобусах останется еще на два месяца. Если состояние обклейки будет нормальным, то его сохранят еще на какое-то время.

А волонтерам, которые помогали в рамках ЧМ-2018, предложили работу в Московском метрополитене и "Мосгортрансе".

ОБ ИНЦИДЕНТАХ

Отличились пять граждан Дании. Это они 26 июня раскачивали вагон поезда метро, пели национальную песню. Наказывать их не стали, но провели дружескую беседу. Товарищам объяснили, чем опасно такое поведение для других пассажиров. Болельщики осознали и извинились.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 5 млн поездок бесплатно совершено на московском транспорте, из них 3,8 млн пассажиров выбирали метро, МЦК и монорельс;

- около 1 млн пассажиров перевезли бесплатные шаттлы и маршруты наземного транспорта возле стадионов и фанфеста;

- более 100 тысяч поездок совершено на аккредитованных такси;

- более 60 тысяч элементов навигации обновили в столичном метро;

- почти 1600 личных вещей забыто в транспорте, большая часть из них уже возвращена владельцам;

- в 5 раз увеличились продажы сувениров в метро;

- на 300 тысяч в сутки вырос пассажиропоток. Это практически равняется населению Саранска – самого маленького из городов, принимающих ЧМ-2018.

КСТАТИ

Самой популярной станцией в период Чемпионата мира стала "Лубянка". Она пропускала на вход до 5-7 тысяч человек каждый час. Также популярными стали 28 станций, расположенных рядом с достопримечательностями города и футбольными объектами.