Дожди в Москве продлятся до 22 июля

СЕГОДНЯ 19:00 2018-07-20T19:07:13+03:00

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Синоптики не радуют - непогода в столице будет и в выходные дни, 21 и 22 июля.

- Циклон с юга принес во многие центральные районы страны сильные осадки. Ближайшей ночью в Москве ожидается небольшой дождь, температура +20 градусов. Днем небо затянет плотной облачностью, дождь, местами сильный, гроза, столбики термометров поднимутся до +27 градусов, - сообщают в Гидрометцентре Москвы.

В воскресенье, 22 июля, интенсивные осадки также будут. Сохранится ветреная погода с грозами, порывы ветра достигнут 12-17 м/с. Синоптики говорят, что станет прохладней, правда, на один градус - ночью будет +19, днем +25.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/661083" frameborder="0"></iframe> Сильный ливень в Москве.

В связи с дождями ожидается затруднение движения транспорта и увеличение аварий. ЦОДД просит водителей быть более внимательными на дорогах. А по возможности вовсе отказаться от поездок по городу на авто либо перенести поездки на более позднее время - после 20.00.

- Основные затруднения прогнозируются на Садовом кольце, ТТК и МКАД, а также на вылетных магистралях по направлению в область, - сообщили в ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Кроме того, в пятницу традиционно большое количество людей выезжают за город на дачи.