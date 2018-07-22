Арендодателей московских квартир, которые не платят налоги, будут искать через сайты объявлений

СЕГОДНЯ 13:43 2018-07-22T14:01:46+03:00

На сегодняшний день есть три способа легально сдавать квартиру Фото: Олег УКЛАДОВ

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Московские власти предпримут очередной поход на москвичей, которые сдают свои квартиры, но уклоняются от уплаты налогов. Например, по данным Департамента экономической политики и развития Москвы за первые 9 месяцев 2017 года в столице легально сдавали в аренду чуть более 27 тысяч квартир. Тогда как крупнейшие агентства недвижимости оценивают годовой оборот аренды города в 200-300 тысяч!

Между тем, в Департаменте информационных технологий Москвы журналистам рассказали о разработке механизма поиска «черных арендодателей» через сайты объявлений («Авито» и др.). Технология позволяет анализировать выставленные на рынок варианты со списком добропорядочных горожан, выплачивающих за сдачу жилья налоги или купивших специальные патенты. Данные нарушителей будут передаваться налоговикам.

В ДИТ сообщают, что эта программа уже прошла тестовый период и зарекомендовала себя, однако сроков ее официального запуска еще нет.

Отметим, что несколько лет назад уже проводилась широкомасштабная кампания по выводу арендодателей из тени. Тогда основной упор был сделан на сознательность соседей и внимательность участковых. Это дало определенные плоды. По официальным данным, с 2012 года число добросовестных москвичей с лишними квадратными метрами выросло почти на 70%.

КСТАТИ

Сколько стоит выйти из тени?

На сегодняшний день есть три способа легально сдавать квартиру.

1. Собственник подает в налоговую декларацию 3-НДФЛ и прилагает договор аренды, подписанный с арендатором, и документы, подтверждающие право собственности. Эт несложно, но платить государству придется 13% от ваших ежемесячных доходов на квартиру.

2. Можно оформиться как ИП (индивидуальный предприниматель) и ежемесячно отдавать 6% плюс страховые выплаты.

3. Взять в любой налоговой инспекции Москвы патент на сдачу в аренду жилых помещений. На сайте Департамента экономической политики и развития Москвы (mos.ru/depr) есть форма, с помощью которой можно рассчитать, в какую сумму вам выльется легализация. Мы для примера вбили показатели, СВАО, район Бибирево, однокомнатная квартира до 50 квадратных метров (это минимальная площадь в программе). Стоимость патента - 1500 рублей в месяц. При этом однушки в этом районе сейчас в среднем стоят около 25 тысяч рублей. В данном случае - это те же 6% от дохода.