2018-07-23T16:47:51+03:00
Общество

В Москве малышей начнут принимать в ясли с 2,5 лет

Пока в садик можно попасть только с 2,8 лет
Светлана ВОЛКОВА
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"Тихий час" в детском садике."Тихий час" в детском садике.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Московские родители скоро смогут отдавать своих ребятишек в детский сад еще раньше, чем сейчас. Пока желающим попасть в ясли нужно дорасти хотя бы до 2,8 лет. Но многие мамы торопятся выйти на работу.

- Меня часто просят снизить возраст, с которого можно отдать ребенка в сад, - сказал сегодня, 23 июля, мэр Сергей Собянин на встрече с коллективом Московского эндокринного завода. - Мамы хотят работать, вести активный образ жизни. Безусловно, я считаю эти просьбы обоснованными, и убежден, что уже в ближайшее время можно будет изменить нижнюю границу возраста с 2 лет и 8 месяцев до двух с половиной лет.

По словам Собянина, в столице за последние семь лет построены десятки новых детских садов. Благодаря этому места в дошкольных группах смогли получить все дети в возрасте от трех лет. Потом в сады начали брать малышей уже и с 2,8 лет. Сейчас в садики ходят 420 тысяч маленьких москвичей (для сравнения: в 2010-м - 280 тысяч и мест все время не хватало. - Прим. авт.).

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что до конца 2018 года в столице построят за счет городского бюджета и инвесторов 30 детских садов на 6910 мест. Среди них - здания-трансформеры с возможностью объединения игровых комнат и спален, детсады с бассейнами, прогулочными террасами на крыше, сенсорными комнатами и даже с амфитеатром для концертов и праздников.

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