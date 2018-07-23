Погода на 24 – 28 июля: Москва раскалится до +32 градусов

СЕГОДНЯ 18:12 2018-07-23T18:33:20+03:00

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После тропических ливней в Москву возвращается летний зной. Вовремя, между прочим: по климатическим нормам, именно последние дни июля и первые числа августа бывают самыми жаркими за все лето. Подтвердится ли тенденция в 2018-м, посмотрим, еще все-таки весь август впереди. Но мерзнуть под занавес “макушки лета” точно не придется – на этой неделе Москва раскалится до +32 градусов!

Пекло придет к нам с воздушными потоками сразу с двух жарких мест: из Северной Африки (то есть с пляжей Туниса и Египта) и с Аравийского полуострова (это там, где Эмираты и Саудовская Аравия). Свой пыл они передадут антициклону, который будет двигаться над Европейской частью России с юго-востока на северо-запад, объясняют синоптики.

Вот подробный прогноз Гидрометцентра России на 24 – 28 июля:

Во вторник, 24 июля, все еще пасмурно и ветрено, возможны кратковременные дожди. Под утро +14...+18 градусов, днем +21...+.26.

В среду и четверг, 25 и 26 июля, небо прояснится, небольшие дожди пройдут лишь в некоторых районах Подмосковья. Днем жарко, +25...+30 градусов, и даже по ночам очень тепло, +18...+20.

В пятницу и субботу, 27 и 28 июля, будет солнечно и сухо. Днем настоящее пекло, +27...+32 градуса, а ночью +20...+22. Впрочем, температурных рекордов не предвидится. Такая погода хотя и на 5 – 6 градусов жарче, чем положено по климатическим нормам, но до аномалий 2010 года еще далеко. Восемь лет назад в тех же числах июля Москва плавилась от 37-градусного зноя.

В воскресенье и в начале следующей недели (29 – 31 июля), по предварительным расчетам синоптиков, жарища спадет. Будет просто очень тепло, +25...+28 градусов. И без дождей.