Год назад подозреваемый в убийстве 5-летней девочки уже приставал к несовершеннолетним

СЕГОДНЯ 19:33 2018-07-23T19:43:25+03:00

Подозреваемый в убийстве девочки Александр Семин и объявление о её пропаже. ФОТО СК по Московской области.

Следственный комитет проверяет, почему участковый тогда не стал реагировать на заявление родителей

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Маленькая Вайда днем в воскресенье вышла поиграть во двор. Тяговая улица в Серпухове - короткий тупичок у железной дороги, район старых сталинских двухэтажек. Чужие сюда редко заходят. На скамейке во дворе почти всегда заседают пенсионерки, а на горках резвятся малыши. На улицу девочка вышла с отцом - тот собирался в магазин, здесь каких-то три минуты пешком. Но дочь попросила остаться в дворе. Мужчина разрешил: я скоро! Но когда он вернулся, Вайды уже нигде не было.

ВЫБРОСИЛ ТЕЛО В ОВРАГ

- Он туда побежал, сюда, начал ее громко звать, - рассказывают жители двухэтажки. - Вышли соседи, подключились в поискам. А потом решили вызывать полицию. Ну не могла же она просто так уйти! Явно что-то случилось.

Уже через час поисковая операция распространилась на все соседние кварталы. Оперативно приехали волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт». Вайду искали повсюду.

- А ранним утром служебная собака привела сотрудников полиции к железной дороге, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Здесь в небольшом овраге за кустами нашли спортивную сумку, а в ней - тело девочки.

По предварительной информации, девочка погибла от черепно-мозговой травмы. Но точную причину смерти должны назвать судмедэксперты. Одно они совершенно точно говорят уже сейчас: на теле есть следы сексуального насилия.

- Место, где нашли сумку, находится совсем недалеко от дома, где живет семья Вайды, - продолжает источник. - И здесь еще с вечера проходили несколько раз люди, которые участвовали в поисках. Никакой сумки не было - это совершенно точно. Значит, кто-то подкинул ее уже позже.

Это натолкнуло сыщиков на мысль, что убийца держал несчастную девочку где-то рядом. А когда решил избавиться от тела, не рискнул нести его куда-то далеко - всех мужчин в окрестностях останавливали и проверяли полицейские. А вскоре на записи с одной из камер наблюдения увидели мужчину, который шел в сторону «железки» с той самой сумкой.

ГРУЗЧИК И ТАКСИСТ

На видео полицейские опознали одного из соседей - мужчина живет буквально через дом от семьи Тиллозода. Когда к нему приехал наряд и следователи, 28-летний Александр Семин заметно занервничал.

- По некоторым фактам можно предположить, что Вайда могла какое-то время находиться в этой квартире, а мужчина после этого пытался замести следы, - говорит наш источник. - Например, он зачем-то застирал диван и одежду, в которой ходил вчера. Также в жилище найдены игрушки. Хотя подозреваемый живет один, ни с кем не общается и детей у него нет. Предполагают, что игрушками он мог заманить девочку к себе. Кроме того, на теле Семина есть повреждения, которые могли появиться во время борьбы с сопротивляющимся ребенком.

Девочку помогали искать добровольцы из организации Liza Alert.

Об Александре Семине пока известно немного. Родители умерли несколько лет назад, с тех пор в двушке на первом этаже он один.

- Друзей его мы никогда не видели, он никого к себе не водил, - рассказывают соседи. - Он человек необщительный, нелюдимый: идет по улице - капюшон на голову, глаза в пол. Даже не здоровался ни с кем. На что живет - непонятно. Одно время грузчиком работал, потом в такси. Но долго нигде не задерживался.

УЧАСТКОВЫЙ НЕ СТАЛ ЗАВОДИТЬ ДЕЛО?

А еще все соседи вспоминают, что год назад Семина уже пытались сдать в полицию - он тогда пошел к двум девочкам-дошкольницам и, стянув штаны, показал свои половые органы. Дети кинулись к родителям. Те написали заявление в полицию. Участковый приходил. Провел профилактическую беседу. Семин тогда ему заявил, что просто хотел в кустах справить нужду, а девочек не видел. На этом все и закончилось.

К слову, теперь этой историей заинтересовался Следственный комитет - если подтвердится, что полицейский проигнорировал заявление жителей и не принял мер, ему светит увольнение и уголовное дело за бездействие.

Родители маленькой Вайды - мигранты из Таджикистана. Приехали в Серпухов около двух лет назад. Глава семейства работает на стройке. В семье помимо погибшей девочки еще трое детей...

- Подозреваемый пока ни в чем не признается. Говорит какие-то бессвязные вещи, - рассказывают в следствии.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «насильственные действия сексуального характера».

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