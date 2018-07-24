Коммунальные споры: Жильцам, недовольным ТСЖ, перекрыли въезд на парковку

СЕГОДНЯ 01:35 2018-07-24T01:53:07+03:00

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Лично мне в этой ситуации вспоминается Блок и его слова из поэмы «Двенадцать»: «Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!» И сразу Маяковский: «Левой! Левой! Левой!» Только в данном случае идут не бойцы со штыками, а безоружные женщины, живущие на Ленинградском шоссе, 25.

Именно там расположен жилищный комплекс «Северный парк», похожий на отдельное государство. В нем есть народ - жильцы. Есть власть в лице местного ТСЖ, которая, словно в эпоху дворцовых переворотов, постоянно меняется. Есть целый отряд стражников, которые появляются во время конфликтов (точнее, приезжают из Дагестана) и бьют палками бунтарей. Есть бюджет, которого не хватает даже на то, чтобы отремонтировать в домах противопожарную систему. И подземная парковка, за которую нужно каждый месяц платить, но не все соглашаются.

НЕСЧАСТЛИВЫЙ ДОЛГОСТРОЙ

Три высотных дома построены в 2002 году, но в эксплуатацию сданы лишь в 2012-м. Как утверждают в ТСЖ, 90% систем были в неработающем состоянии. Вытяжная вентиляция не функционировала. Насосы, качающие воду на верхние этажи, тоже. Противопожарная система бездействовала. Но жителям, купившим квартиры на нулевом цикле, очень хотелось поскорее заселиться. И долгострой все-таки сдали. С недоделками и огрехами.

Сразу после создания ТСЖ заключило договор с компанией «Эксплуатация», которая и по сей день обслуживает весь жилищный комплекс. В домах 563 квартиры, средства с жильцов собираются тоже внушительные.

- Мы посчитали, сколько платим за подземную парковку и обалдели, - рассказала революционный лидер и житель дома № 25 по Ленинградскому шоссе Юлия Петрова. - 470 мест. За каждое в среднем взимается по 1500 рублей в месяц с владельца авто. Как вы думаете, можно ли тратить такую сумму на освещение паркинга и его уборку (705 тысяч рублей в месяц. - Авт.)?

В общем, сознательные и бдительные жильцы заподозрили руководителей ТСЖ, страшно сказать, в воровстве.

ПОКОЙ ИМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Те же управленцы объявили сбор средств на новый забор. И собрали, по информации активистов, 3 миллиона 600 тысяч рублей. Но в итоге ни денег, ни забора. Старый сдали на металлолом. А новый не поставили.

Жильцы возмутились и начали проводить подпольные собрания. Волнения нарастали с каждым днем. И в результате некоторые квартиры отказались платить за «коммуналку». Под предлогом, что деньги до ресурсоснабжающих организаций не доходят, а оседают в карманах руководителей ТСЖ (которые, к слову, меняются, как две перчатки: одно время у штурвала была Лариса Пчелина, потом ее прямой конкурент Вячеслав Силаев, год или два руководит Пчелина, потом опять Силаев).

- Нас, оппозиционеров, становилось все больше (счет идет на десятки, притом что всего жильцов в доме 1500. - Авт.), - поведала активист Петрова. - И мы решили свергнуть ТСЖ. Ходили по квартирам и собирали подписи. Людям объясняли, что их деньги идут в чужой карман, а не на пользу дома. Например, система противопожарной безопасности у нас до сих пор не работает. Мы живем в страхе. Купили канатные самоспасы. Хотя я не представляю, как ими можно воспользоваться в случае ЧП.

РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ

Все можно было списать на заговор сумасшедших энтузиастов. Но проблемы-то в доме действительно есть. И на заочном собрании бунтари собрали кворум - большинство голосов за то, чтобы дать ТСЖ пенделя. Пригласили другую управляющую компанию - «Комфорт». Те, радостные, приехали, но в контору ТСЖ их никто не пустил. Началась потасовка. Непонятно откуда взявшиеся дагестанцы, натянувшие балаклавы и вооружившиеся битами, проводили новых управленцев до ворот. То есть в ход пошли наемные силы.

Против жильцов-заговорщиков началась настоящая война! Им перерезали провода электричества. Прокалывали автомобильные шины. Угрожали физической расправой. Месяц назад все те же повстанцы выдвинулись стеной в сторону подземной парковки, но вновь наткнулись на балаклавы. Кто-то догадался вызвать журналистов. И это побоище сняли на камеру.

- Методы борьбы становятся жестче, - почти по-военному доложили жильцы. - Несколько человек однажды закрыли в этом паркинге. Тех, кто против действующего ТСЖ. И они сидели там несколько часов, словно узники. Без телефонной связи.

А законное решение собрания жильцов потерпело фиаско в суде, куда обратились управленцы из ТСЖ. Они притащили в суд протокол двухлетней давности, в котором говорится, что форма оповещения о проведении собраний меняется (и по пунктам - свод этих правил). Активисты об этом ничего не знали, оповестили о собрании как-то неправильно (условно говоря, не по СМС, а путем поквартирного обхода) и, получается, нарушили внутренний устав ТСЖ. Судья за это зацепилась. И велела решение неправильно созванного собрания о ликвидации ТСЖ считать недействительным. В общем, формализм и крючкотворство чистой воды.

Переворот не удался. Однако сдаваться оппозиционеры не собираются. Говорят, что это был только первый бой, а не вся битва.

В доме на Ленинградском шоссе полторы тысячи жильцов и одно ТСЖ. А согласья меж ними нет.Фото: Павел КЛОКОВ

ИЗ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РФ

СТАТЬЯ 141. ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

«Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме обязано принять решение о ликвидации товарищества собственников жилья в случае, если члены товарищества не обладают более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме».

ЗВОНОК ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТСЖ

«Никакой не заговор. Только бизнес»

- Все эти люди, которые якобы пытаются добиться справедливости, просто хотят денег, - ни разу не моргнув, сообщил «КП» председатель ТСЖ «Северный парк» Вячеслав Силаев. - Они тащат сюда другую управляющую компанию, потому что та посулила им вознаграждение. Мол, вы нас приведите к власти, а мы в долгу не останемся. А мы, ТСЖ «Северный парк», не коммерческая структура, мы не получаем выгоды. Дальше по пунктам. Парковкой пользуются все - и те, кто добросовестно платит, и злостные неплательщики. Просто последние не могут спуститься в лифте на территорию паркинга, потому что у них нет ключей. Им приходится выходить на улицу и попадать внутрь через ворота. Если бы они платили за обслуживание, у них был бы доступ к лифту (активисты с этой информацией не согласны и утверждают, что въезд на парковку им перекрыли. - Авт.). По поводу дагестанцев. Да, у нас их два-три человека. А те, что размахивают битами, это люди активистов. Чтобы наладить противопожарную систему, нужно 10 миллионов рублей. Будем обращаться в Фонд капитального ремонта. Если придет отказ, будем собирать с самих жителей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как цивилизованно разобраться с недобросовестной компанией, управляющей домом

Конфликт жильцов с теми, кто управляет домом, - история не новая. Стычки случаются на разной «коммунальной» почве. Бывает, что воду мутят особо активные личности в своих корыстных целях. Но часто такие активисты действительно разбираются с ворьем и добиваются улучшения качества жизни для всего дома. Как это сделать цивилизованно, без мордобития, мы спросили у юриста.

- Изъянов в самой форме управления домом в виде ТСЖ я не вижу, - рассказал «КП» ведущий юрисконсульт Фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев. - Потому что она задумана как объединение собственников. Но, бывает, ТСЖ создается застройщиком и власть в нем захватывают люди, приближенные к этому застройщику. У ТСЖ появляется единственная цель - выкачать из дома как можно больше денег. А управляющая организация, которая привлекается не собственниками помещений, а товариществом, становится инструментом для этого выкачивания. В данном случае власть ТСЖ не принадлежит собственникам. Если жильцы хотят «убить» товарищество, они могут написать заявление (каждый свое): «прошу не считать меня членом ТСЖ». И адресовать правлению. Если у членов товарищества, не написавших таких заявлений, останется меньше половины площадей, ТСЖ подлежит ликвидации. Еще можно попытаться зайти со стороны налоговой инспекции. У нее есть основания для ликвидации организации, если по ее счетам не проходили никакие операции больше одного года. Но это бывает в тех случаях, если ТСЖ вообще мертвое.