2018-07-24T11:00:27+03:00
Общество

Свадебный бум трех восьмерок ждут в Москве в красивую дату 18.08.2018

В этот день заключат брак более тысячи пар
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Привязать день свадьбы к красивой дате — естественное желание молодоженовПривязать день свадьбы к красивой дате — естественное желание молодоженовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Свадьбу гулять один раз, поэтому надо чтобы было все красиво, даже дата бракосочетания. Очередная красивая - 18.08.2018. Зарегистрировать брак в день трех восьмерок, под знаком бесконечности хотят более тысячи московских пар.

- Привязать день свадьбы к красивой дате — естественное желание молодоженов. Магия цифры 8, олицетворяющей гармонию и бесконечность, придает молодым дополнительную уверенность в том, что они построят счастливую семью, — цитирует mos.ru Ирину Муравьеву, начальника Управления ЗАГС Москвы.

Не менее красивая дата будет 8.08.2018, но она пользуется меньшим спросом, так как выпала на среду, а 18.08.2018 выпала на субботу — самый популярный день для свадеб.

И эта дата нравится молодоженам больше, что прошлогодний день трех семерок - 7.07.2017. Тогда брак заключили 1040 пар, а в этом году московские загсы уже приняли 1179 заявлений.

Но и не в одних цифрах залог семейного счастья. В ЗАГСах ведут и плачевную статистику. Например, около трети браков, заключенных 7.07.2007 года, уже распалось. Такая же доля разводов приходится на пары, которые поженились 8.08.2008 и 9.09.2009.

К ИСТОРИИ ВОПРОСА

Мода на свадьбы в красивые даты появилась в Москве десять лет назад.

- 7.07.2007 мужем и женой стали 1678 пар,

- 8.08.2008— 1597 пар,

- 9.09.2009 — 1010 пар.

КСТАТИ

Летом московские пары чаще выбирают площадки выездной регистрации брака. В топе мест: музей-заповедник «Царицыно», Государственный музей керамики и усадьба Кусково XVIII века, Петровский путевой дворец, Московский зоологический парк. А подавать заявление на регистрацию брака удобнее через портал mos.ru.

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