Эпидемия красоты: пациентка умерла в московской клинике во время проведения интимной пластики

СЕГОДНЯ 12:10 2018-07-24T12:16:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Посещение частной клиники в центре столицы обернулось трагедией для 39-летней Жазгуль Сарбагушевой. Гражданка Киргизии собиралась сделать интимную операцию – пластику половых губ в клинике «Асклепий» в Варсонофьевском переулке. Процедуру назначили на вечер понедельника 23 июля. Но после укола традиционного обезболивающего - лидокаина – пациентке внезапно стало плохо. В считанные минуты она скончалась на операционном столе.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит, была ли у женщины аллергия на медикамент или смерть произошла по другим причинам, - сообщила «Комсомольской правде» сотрудник пресс-службы СУ СК по Москве Оксана Пищулина. – На данный момент клиника закрыта, проведен обыск, изъята медицинская и иная интересующая следствие документация. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки, возбуждено уголовное дело.

Согласно открытым данным, клиника «Асклепий» (в римской мифологии так звали бога врачевания) в районе станции метро «Кузнецкий мост» открылась в декабре прошлого года. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Владелец - Сагындык Курманкожоевич Кудайбердиев, также уроженец Киргизии. А вот отзывов о деятельности организации в открытом доступе нет.

Напомним, весной в московских клиниках пластической хирургии за 1,5 месяца умерли пять женщин. 5 апреля после операции по подтяжке груди в "Триумф Палас" скончалась 32-летняя Екатерина Киселева. 16 апреля - 41-летняя Ольга Денисова (увеличение груди), 25 апреля - 29-летняя Марина Кушхова (ринопластика), 9 мая – 54-летняя Наталья Орлова (подтяжка лица) - все три женщины оперировались в клинике "Медланж". А 27 мая после увеличения ягодиц в стационаре «New me» умерла 51-летняя Галина Шуткова. Во всех случаях возбуждены уголовные дела. Как показало вскрытие, пациентки погибли от инфицирования опасной бактерией рода клостридий. Однако, как именно она попала в их организм - с некачественными медикаментами или нестерильным оборудованием, следствие не разглашает.

МЕЖДУ ТЕМ

Пластические хирурги травят москвичек контрафактом из Китая

В стационар на северо-западе Москвы 51-летняя Галина Шуткова пришла с целым списком пожеланий. Убрать жир с живота и бедер, закачать его в ягодицы, провести коррекцию носогубных складок. Женщина тщательно ухаживала за лицом и фигурой и выглядела лет на 10 моложе. Все ради любимого мужа-американца.

- Семь лет назад они поженились, и Галя из Смоленской области переехала в Детройт, - рассказала подруга Шутковой. - Работала мастером в маникюрном салоне. Раз в год Галя прилетала в Россию повидаться с дочкой и внучкой (подробности)