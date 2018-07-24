Строительство в "Лужниках" после ЧМ вновь запустят в течение двух недель

СЕГОДНЯ 13:58 2018-07-24T14:14:25+03:00

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После окончания чемпионата мира по футболу в "Лужниках" продолжатся прерванные на два месяца стройки. Напомним, сейчас здесь на площади более 200 гектаров создаётся крупный спортивный кластер. В нем разместятся дворец водных видов спорта, центр художественной гимнастики, большой теннисный центр, реконструированные спортивный зал «Дружба» и ледовый дворец.

- В ближайшие дни в "Лужниках" окончательно снимается режим безопасности ЧМ, - сообщил журналистам сегодня, 24 июля, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Мы наметили сроки возвращения наших работников на строительные площадки. И несмотря на то, что выпали два месяца из намеченного графика, мы постараемся не срывать сроки сдачи сооружений в "Лужниках". Где-то можно технологически ускориться, где-то достаточно добавить людей. По дворцу водных видов спорта, центру гимнастики и теннисному центру количество строителей полностью восстановим в течение недели. По ледовому дворцу "Кристалл" на полноценную работу перейдем в течение двух недель.

По словам главы столичного стройкомплекса, центр художественной гимнастики должны сдать до конца этого года, а дворец водных видов спорта - к сентябрю 2019 года. Теннисный центр только начали строить, поэтому он будет готов ориентировочно в 2020 году. Реконструкция спортивного центра "Дружба" должна завершиться к 2019 году.

- После чемпионата олимпийский комплекс «Лужники», в том числе Большую спортивную арену, будут посещать ежегодно от 4 до 5 миллионов человек, - сообщил Марат Хуснуллин в интервью "Комсомольской правде" на Московском урбанистическом форуме, проходившем в парке "Зарядье" с 17 по 22 июля этого года. - Сюда будут приходить именно для занятий спортом и поддержки своего здоровья. Уже сейчас есть заявки на проведение различных мероприятий на арене.