Президент Путин высоко оценил работу мэра Собянина

СЕГОДНЯ 11:20 2018-07-24T11:19:48+03:00

В ответ на слова президента Владимира Путина мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что положительные изменения - это результат труда миллионов москвичей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Парк «Зарядье» в центре столицы принимал в эти дни Московский урбанистический форум. Главная тема дискуссий – «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Российская столица в последние годы ярко демонстрирует результаты масштабных городских трансформаций.

СОЗДАНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПРОДОЛЖИТСЯ

Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды и задает стандарты развития современных мегаполисов. Об этом в своем выступлении на Московском урбанистическом форуме заявил президент России Владимир Путин.

- За короткий срок в столице произошли очень большие, если не сказать грандиозные изменения, - отметил глава государства. - Формируются новые общественные, деловые, культурные, жилые пространства. Меняется, становится более удобной и доступной инфраструктура общественного транспорта: от метро и автобусов до современных цифровых платформ для такси. Я знаю, что московские власти планируют продолжить программу создания качественной городской среды, восстанавливать уют городских московских улиц, сделать при этом все районы Москвы такими же комфортными, как исторический центр. И это не просто новые объекты, работы по благоустройству - изменения городской среды меняют по сути даже мировоззрение, самочувствие, настроение людей.

Любой город, как считает Владимир Путин, может успешно развиваться только вместе с жителями, на основе учета их мнения, когда работают сильные институты прямой демократии и местного самоуправления. Президент высоко оценил работу Собянина на посту мэра.

- Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин показал готовность брать на себя ответственность, работать последовательно, вести открытый диалог с москвичами в интересах города, в интересах жителей города, - подчеркнул президент Путин.

В приветственном слове к участникам Московского урбанистического форума Владимир Путин также обратил внимание, что гости чемпионата мира по футболу высоко оценили российское гостеприимство, спортивные объекты, транспортную инфраструктуру города, общественные пространства и сферу услуг, работу волонтеров, медицинских, коммунальных служб, полицию.

- Перед нашими гостями предстала не какая-то витрина, не какой-то искусственный, созданный на короткий срок внешний вид, показной виртуальный мир, - сказал Путин. - Нет, все было, как у нас говорится, по-настоящему. Страна меняется, это курс последовательный, долгосрочный, мы вкладываем действительно большие средства и усилия. И это инвестиции, прежде всего, в качество жизни наших граждан, в создание широких возможностей для самореализации каждого человека. Эти усилия мы, конечно, будем продолжать.

БУДУЩЕЕ УЖЕ НАСТУПАЕТ

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем выступлении поблагодарил президента России Владимира Путина за высокую оценку развития города. «Это результат огромного каждодневного труда миллионов москвичей», - подчеркнул Собянин.

По мнению Сергея Собянина, устойчивое развитие мегаполисов будущего невозможно без поиска ответов на три вызова, которое бросает нам современность. Это повышение связанности агломераций, решение экологических проблем, а также развитие проектов «Умного города». Максимально удобную, доступную и персонифицированную виртуальную среду для москвичей позволит создать программа «Умный город». При этом эффективность городского управления вырастет за счет широкого анализа больших данных и внедрения искусственного интеллекта. Будущее уже наступает. Сейчас ВТБ разрабатывает сервис «Мой умный город», которое объединит все сервисы «умной» Москвы в одном приложении. Совместно с правительством Москвы ВТБ уже внедряет такие сервисы, как безналичная оплата проезда на транспорте, сервис оплаты школьного питания «Москвенок», систему городского велопроката «Велобайк».

КСТАТИ

Постоянный участник Московского урбанистического форума вице-спикер Национального собрания Франции Морис Леруа отметил схожие проблемы, с которыми приходится сталкиваться Большому Парижу и Большой Москве. Прежде всего, это вопросы развития транспортной инфраструктуры и пробок. В то же время Морис Леруа считает, что в некоторых аспектах Париж не успевает за темпом Москвы. «Ученики во многом превзошли учителей. Москва вырвалась вперед», - заявил Морис Леруа.

По мнению Собянина, самый важный критерий развития Москвы: город, который любит своих жителей, а его жители любят свой город. Мэр рассказал, что 60 процентов москвичей хотят остаться жить в своем городе. Это очень высокий показатель, по которому Москва значительно опережает другие мегаполисы, в частности, Нью-Йорк, Сингапур и Шанхай и уступает лишь Лондону.