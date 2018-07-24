В Подмосковье разбился частный легкомоторный самолет, погибли два человека
Днем во вторник в окрестностях подмосковного Серпухова упал легкомоторный самолет. По предварительным данным, ЧП произошло через несколько минут после взлета.
- Сообщение о падении самолета неподалеку от аэродрома Дракино поступило около 15:40, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе МЧС по Московской области. - На месте сейчас работают наши сотрудники. Есть пострадавшие.
В областном Минздраве уточняют:
- В результате крушения самолета погибли два человека.
Как удалось выяснить «КП», разбился двухместный чешский самолет Zlin-326. Эти учебно-тренировочные самолеты выпускаются еще с 1950-х. «Злины» считаются довольно надежными машинами, несложными в управлении и маневренными. Такие часто используют для подготовки новых пилотов на российских аэродромах.
- В данном случае самолет был частным, - говорит источник. - Погибшие - пилот, владелец воздушного судна, и его знакомый. Это был прогулочный полет, не учебный.
На место трагедии уже выехали следователи Следственного комитета.
Подробности уточняются.