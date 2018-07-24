Клиника, где во время интимной пластики умерла пациентка, работала для мигрантов из Киргизии

СЕГОДНЯ 19:45 2018-07-24T20:01:29+03:00

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Как выяснилось, 39-летняя гражданка Киргизии Жазгуль Сарбагушева, которая скончалась вечером 23 июля во время пластики половых губ, обратилась в медцентр "Асклепий" неслучайно. Руководитель центра и все сотрудники – такие же приезжие из Кыргызстана. 54-летний Сагындык Кудайбердиев, много лет назад переехавший в Москву из Средней Азии, стоматолог по образованию, сначала работал «на дядю», потом развернулся – позвал земляков, арендовал офис в центре города, возле станции метро "Кузнецкий мост". И лор, и терапевт, и гинеколог – в «Асклепии» работали сплошь киргизы. На странице в соцсетях медцентр рекламировал акции на керамику, импланты и брекеты по договорной цене, всевозможные виды анализов и даже операции по смене пола. Принимали в клинике таких же мигрантов: из пяти тысяч подписчиков в «Одноклассниках» лишь несколько русских фамилий, все пациенты на фото – среднеазиатской внешности.

И это неудивительно: киргизская диаспора одна из самых больших и сплоченных в Москве. Только по приблизительным подсчетам, в первоперстольной два десятка бойцовских клубов, около сотни дискотек и кафе исключительно для мигрантов из Кыргызстана. Но в последнее время гастрабайтеры в столице не только развлекаются: у них появляется своя инфраструктура, вплоть до агентств недвижимости и медицинских центров. Сначала к киргизским специалистам, работающим по разным больницам, выстраивались очереди из соотечественников. Но в какой-то момент они перестали справляться с потоком пациентов - так появились первые клиники.

- Эта тенденция наметилась четыре года назад, и киргизы стали первой диаспорой, которая открыла в Москве свою поликлинику, - рассказала Гавхар Джураева, руководитель правового центра «Миграция и закон». – Так приезжие получили возможность общаться с врачом на одном языке и не мешать москвичам в очередях. Кроме того, цены там очень низкие, доступные для мигрантов. Но есть и обратная сторона: качество услуг в таких медцентрах не соответствует стандартам, а у медиков зачастую нет разрешения на работу в России. Берут туда всех подряд – хоть уборщицей, хоть врачом, на квалификацию особо не смотрят. Отсюда и проблемы.

Кстати, «Асклепий» эта беда не миновала: выяснилось, что гинеколог, которая должна была провести операцию, работала нелегально. Но пока на нее составлен только административный протокол. Кроме того, медцентр располагался на первом этаже жилого дома и вызывал нарекания со стороны хозяев квартир.

- На них было много жалоб: работали во внеурочное время, мешали людям спать, - поделился с "КП" местный житель, депутат и общественник Александр Закускин. - Сразу было понятно, что добром это не кончится. Это был воспрос времени.

КСТАТИ

Эпидемия красоты: пациентка умерла в московской клинике во время проведения интимной пластики

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