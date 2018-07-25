Московских таксистов заставят спать после работы

СЕГОДНЯ 17:30 2018-07-25T17:40:15+03:00

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Ужесточить контроль за таксистами столичные власти решили сразу после аварии, которая произошла на Ильинке 16 июня. Водитель такси неожиданно вывернул на тротуар и въехал в толпу прохожих. Восемь из них пострадали. Чудом никто не погиб. Бомбила, приехавший в Москву из Киргизии, признался, что очень хотел спать и в рассенности перепутал педали газа и тормоза. За рулем он провел почти сутки. И не от жадности, а чтобы отбить аренду машины. Каждый день водители платят за нее от 1500 до 3000 рублей. И, получается, не спят.

Чтобы не возникало таких ситуаций, в мэрии решили разработать ограничения для таксистов, чтобы после восьми часов работы им больше не поступали заказы. Об этом на VI международном экспертном совете по транспортным вопросам заявил заместитель руководителя департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.

По его словам, такая проблема остро стоит не только в Москве, но и в регионах.

- Для того, чтобы режим труда и отдыха соблюдался, следует ограничить прием заказов, которые получают водители, - сказал чиновник. - Для этого нужно ввести договоренность со всеми диспетчерскими службами такси.

То есть если ты работаешь официально и получаешь вызовы от своей компании, ее в скором времени обяжут ограничивать заказы. Восемь часов поработал - хватит, пора отдыхать. Таксомоторных компаний в Москве почти полторы тысячи.

Кстати, некоторые крупные агрегаторы уже сами дошли до этого. Например, Яндекс.Такси отправляет водителя на отдых сразу после восьми часов работы.

- Для того, чтобы схема работала, нужно обязать все агрегаторы сливать данные о работе водителей в столичный дептранс, - считает председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов. - Пока это делают три-четыре агрегатора. Остальные 25, которые представлены в столице, работают самостоятельно. И может получиться так, что водитель будет метаться между агрегаторами. Тут ему заказы перестали давать, пошел в другое место. Большинство водителей берут машины в аренду. И за восемь часов они ее просто не отобьют.

Сейчас в Москве работает около 90 тысяч таксистов. Это официально. Бомбил без документов тоже достаточно.