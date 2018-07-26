После убийства 5-летней девочки в Серпухове уволили замначальника полиции и еще троих сотрудников

СЕГОДНЯ 14:12 2018-07-26T14:29:38+03:00

Жители Серпухова во время прощания с убитой пятилетней девочкой у жилого дома на улице Тяговая. ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС

Главу муниципального управления МВД уволят, как только он вернется из отпуска

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Главк подмосковной полиции завершил служебную проверку в управлении полиции Серпухова. Напомним, четыре дня назад на окраине города нашли тело 5-летней девочки, которая была изнасилована и убита. Задержан подозреваемый - 28-летний Александр Семин. Позже выяснилось, что летом 2017 года на Семина уже жаловались в полицию. Тогда он на улице разделся перед двумя школьницами и показал им свои половые органы. Проверку по заявлению родителей детей тогда проводил участковый, но дело заводить не стал. Позже Следственный комитет выяснил, что проверка проведена с жуткими нарушениями - ни Семина, ни детей он даже не опрашивал. Сейчас на экс-участкового (ушел со службы осенью прошлого года) завели уголовное дело.

Александр Семин, подозреваемый в убийстве пятилетней девочки в подмосковном Серпухове, во время рассмотрения ходатайства об аресте в суде. ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС

Как стало известно, после проверки уволили сразу несколько высокопоставленных серпуховских полицейских. Со своих кресел слетели замначальника Муниципального управления МВД России «Серпуховское» Алексей Николайчук, начальник отделения охраны общественного порядка управления, ио начальника муниципального Отдела участковых и его зам. Все четверо уволены с формулировкой «за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных».

Аукнулось и в главке подмосковной полиции: начальнику Управления участковых уполномоченных полиции МВД по Московской области полковнику Александру Шиманскому выписали предупреждение о неполном служебном соответствии.

Но это еще не все.

- После выхода из отпуска будет уволен начальник МУ МВД России «Серпуховское», - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

К работе главы серпуховской полиции Валерию Пучкову и до этого были вопросы.

Напомним, в Серпухове это уже не первая громкая история, когда участковые отказывались заводить уголовные дела, а ситуация заканчивалась трагедией. В декабре 2017 года житель Серпухова Дмитрий Грачев вывез в лес жену и отрубил ей кисти рук. Позже стало известно, что за месяц до этого женщина жаловалась участковому - супруг приставлял ей к горлу нож и угрожал убить. Но полицейский решил, что на статью «угроза убийством» «шалости» Грачева не тянут. На уволенного после громкой истории участкового в Следственном комитете завели уголовное дело по статье «халатность».

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