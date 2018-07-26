Кандидат Собянин пообещал новые лекарства для московских «сердечников»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-07-26T17:06:10+03:00

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Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин продолжает составлять свою предвыборную программу. В частности, в нее войдут новые способы медикаментозной поддержки людей с заболеваниями кровеносной системы и сердца. Об этом сегодня, 26 июля, во время заседания «круглого стола» по вопросам здравоохранения сообщил Сергей Собянин. Ранее он заявлял, что его предвыборная программа будет основана на предложениях москвичей, собранных волонтерами его избирательного штаба. Эту работу планируется завершить в течение месяца - до августа.

- Насколько я понимаю, речь идет о новом поколении препаратов после инсульта, - сказал Собянин на сегодняшней встрече. - Новые лекарства - это как минимум дополнительные затраты. Я не знаю, сколько, как минимум 1 или 1,5 миллиарда рублей, нужно для того, чтобы ввести новые стандарты. Для того, чтобы вводить, нужно понимать, насколько это эффективно. Если вы считаете, что ново, что это эффективно, приведет к большому выздоровлению людей, меньшей смертности, давайте посоветуемся.

При этом в своем докладе главный врач городской клинической больницы имени Юдина департамента здравоохранения Москвы Денис Проценко пояснил, что при некоторых заболеваниях кровеносной системы и сердца необходимы лекарства, которые бывает непросто получить.

- Пациенту надо принимать определенные препараты, их трудно найти, - рассказал главврач. - Если мы говорим про инфаркт - это препараты, которые уменьшают свертывание крови. Одним из важных моментов являются болезни системы кровообращения. Москва отличалась тем, что департамент создал такую кардиокоманду. Плюс у нас появилась «инфарктная сеть». Дальнейшее развитие - это появление «инсультной сети».

Напомним, в начале этого года в больнице имени Юдина открылся девятый специализированный центр инсультной сети. В этой больнице уже начали проводить экстренные операции по удалению тромбов в сосудах головного мозга, спасающие жизни пациентов. В таких случаях счет идет в буквальном смысле на минуты. Включение в инсультную сеть еще одной клиники позволяет выстроить оптимальную схему доставки пациента с тяжелым инсультом в больницу. С помощью тромбоэкстраций уже спасены жизни сотен пациентов.

Кроме инсультной сети, в городе действует и инфарктная сеть. В проект входят региональные сосудистые центры, созданные на базе 29 многопрофильных стационаров. Благодаря работе этих проектов смертность от инфарктов и инсультов в Москве сократилась более чем в три раза за последние пять лет. Все центры для больных и с инсультом, и с инфарктом принимают пациентов в экстренном порядке и проводят операции в любое время суток.

По мнению президента Всемирной организации по борьбе с инсультом австрийского профессора Михаэля Брайнина, за последние несколько лет в Москве значительно улучшилось распознавание и лечение инсультов. «В этой сфере в вашем здравоохранении произошли очень значимые перемены. Была введена в действие масштабная программа борьбы с инсультом. Это правильное направление», - заметил эксперт.