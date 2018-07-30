Бесплатный проезд в электричках Москвы и Московской области с 1 августа 2018 года: Кому положен, какие документы понадобятся

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-26T18:24:37+03:00

Cписок тех, кому разрешили ездить в электричках без оплаты, расширили

Бесплатный проезд в электричках Москвы и Московской области с 1 августа 2018 года по соглашению Москвы и Московской области начнет действовать для всех пенсионеров

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Летом постоянно езжу на пригородных поездах - и на скорых, и на обычных. Мне как пенсионеру без льгот приходится платить за проезд. Слышала, что с 1 августа все столичные пенсионеры смогут ездить в электричках бесплатно. Правда ли это и кому именно положена эта льгота?

Ирина Дмитриева. Юго-Восточный округ.

Как объяснили в столичной мэрии, раньше на эту помощь могли рассчитывать только некоторые льготники. Теперь список тех, кому разрешили ездить в электричках без оплаты, расширили (см. ниже).

Напомним, столичные и подмосковные льготники также бесплатно могут ездить на наземном общественном транспорте Москвы и Подмосковья, то есть на автобусах, троллейбусах, трамваях, а также в метро и на монорельсе Москвы.

Помимо этого, по решению руководства Московской области с 1 сентября 2018 года появится новая льгота для всех подмосковных жителей от 60 лет и старше. Им добавят бесплатный проезд в Москве на общественном транспорте. Эта льгота коснется порядка 1,4 миллиона человек.

КТО ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТУ

Бесплатный проезд в электричках Москвы и Московской области с 1 августа 2018 года действует для таких жителей Москвы и Московской области:

- пенсионеры, у которых нет льгот;

- почетные доноры СССР, России и Москвы;

- один из родителей многодетной семьи;

- опекун, приемный родитель, воспитывающий ребенка-сироту, патронатный воспитатель ребенка, нуждающегося в государственной поддержке;

- родители, законные представители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

- один из родителей ребенка-инвалида до 23 лет, если ребенок получает профессиональное образование;

- родители или законные представители инвалидов с детства при их обучении и до достижения ими 23 лет;

- приемные родители, признанные участниками пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей старшего возраста или детей-инвалидов;

- герои СССР и России;

- герои труда;

- инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий и другие инвалиды;

- участники Великой Отечественной войны, боевых действий;

- горожане, сопровождающие инвалидов;

- труженики тыла;

- реабилитированные граждане;

- пенсионеры из числа ветеранов труда и ветеранов военной службы;

- дети из многодетных семей;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети, пострадавшие от радиации.

Помимо этого, с 1 сентября по 15 июня включительно школьники и студенты могут купить разовый билет на электричку со скидкой в 50 процентов. Для этого студентам нужно показать в кассе один из действующих документов на выбор - студенческий билет, студенческую социальную карту москвича (СКМ) или индивидуальную пластиковую карту (ИПК). А школьникам понадобится социальная карта с действующей льготой.

БИЛЕТ ОФОРМИТЬ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ

Все льготные пассажиры обязаны получить билет в кассе или билетном автомате, даже если проезд бесплатный. Иначе кассир-контролер в поезде обязан будет оформить такой билет с оплатой сбора в 100 рублей.

Чтобы получить разовый бесплатный билет в одну или обе стороны, нужно показать в кассе социальную карту москвича или жителя Московской области с действующей льготой. Но сначала соцкарту нужно перекодировать в кассе на любом вокзале Москвы или на любом из десяти вокзалов Московской области - Мытищи, Сергиев Посад, Железнодорожная, Домодедово, Люберцы, Подольск, Нара, Одинцово, Павшино, Лобня. Кроме того, на всех станциях столичного метро, куда есть вход с железнодорожных вокзалов, поставят специальные стойки для перекодировки соцкарт. А с 15 августа это можно будет сделать уже на всех железнодорожных вокзалах с кассами. Достаточно будет прийти на любую крупную станцию и за несколько секунд провести нужную процедуру.

Если соцкарты с собой по какой-то причине нет, тогда в кассе для оформления льготного бесплатного билета понадобятся:

- документ, удостоверяющий личность, например, паспорт;

- документ, подтверждающий право на льготу;

- справка из управления социальной защиты.

ВНИМАНИЕ!

Для льготников Москвы и Подмосковья действуют некоторые ограничения на проезд в общественном транспорте. Нельзя проехать:

- повторно в течение 7 минут после первого прохода через валидатор в том же автобусе, трамвае или троллейбусе, а также в метро и на монорельсе. Повторный проход через турникеты блокируется на 7 минут после предыдущего;

- более 20 раз в течение дня через три и менее валидатора при проезде на автобусе, трамвае, троллейбусе, метро и монорельсе.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

30 июля - Департамент городского имущества Москвы;

31 июля - Департамент здравоохранения Москвы;

1 августа - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы;

2 августа - Комитет государственных услуг Москвы;

3 августа - Департамент образования Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Куда жаловаться, если отключенную горячую воду не дали в обещанный срок

В моем доме десять дней не было горячей воды из-за летнего ремонта коммуникаций. Но потом в обещанный срок воду не дали. В аварийной диспетчерской не смогли объяснить, когда нам все подключат. Пока из всех кранов в квартирах течет холодная вода. Куда жаловаться в такой ситуации?

Ольга Андреевна, ул. Большая Черкизовская.

На этот вопрос в Комплексе городского хозяйства правительства Москвы отвечают так:

- На портале мэра Москвы «Наш город» (gorod.mos.ru) москвичи могут в онлайн режиме пожаловаться, если горячую воду отключили раньше срока или включили позже. Плановые отключения воды проводятся каждый год для санитарных и ремонтных работ на срок не более 10 дней. Даты традиционного летнего ремонта коммуникаций в вашем доме можно узнать с помощью онлайн-сервиса на сайте МОЭК (online.moek.ru) или на сайте мэра Москвы. В специальной форме достаточно указать название нужной улицы и номер дома. Система выдаст, в какие дни вода исчезнет и появится вновь. Есть и новшество - теперь вместе с датой указывается и время начала и окончания отключений. К примеру, с 0.00 10 мая до 23.00 19 мая. Все отключения должны завершиться до 25 августа.

Если сроки отключения и подключения горячей воды нарушаются, тогда на портале «Наш город» в разделе «Многоквартирные дома» нужно выбрать пункт «Горячее водоснабжение». Дальше зайти в тему «Несоблюдение плановых сроков подключения (или отключения) горячего водоснабжения». Здесь в сообщении надо указать свой точный адрес, а также написать номер финансово-лицевого счета плательщика (ФЛС). Этот номер напечатан в платежке за квартиру. Его требуется указать для подтверждения того, что автор сообщения живет в этом доме. Номер ФЛС не будет отображаться на портале и в электронных кабинетах чиновников после публикации сообщения. Если домом управляет ТСЖ и ЖСК, тогда его жители тоже смогут оставлять свои обращения, указав в поле информацию о своей квартире и доме.

По правилам специалисты должны ответить на электронную жалобу на портале «Наш город» за восемь рабочих дней. Еще больше двух недель дается жителям для того, чтобы подтвердить или опровергнуть решение проблемы. Для этого надо нажать специальную кнопку на этом же портале.

Если в вашем доме или подъезде внепланово отключили горячую воду, вы можете обратиться:

- в электронную приемную Мосжилинспекции;

- в свою управляющую компанию. Ее адрес и телефон можно узнать на сайте «Дома Москвы» (www.dom.mos.ru). В поисковой строке нужно выбрать раздел «Узнать о доме» и указать адрес своего дома. В открывшемся окне появится общая информация о доме;

- по телефону горячей линии «МОЭК» - (495) 539-59-59.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.