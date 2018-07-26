Самую дорогую квартиру Москвы сдают за 650 тысяч рублей в месяц

СЕГОДНЯ 18:50 2018-07-26T18:50:40+03:00

За эти деньги арендаторам предлагают 7 комнат на Арбате с потолками в 4,5 метра

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Московские риэлторы составили очередной рейтинг самых дорогих квартир, которые прямо сейчас сдаются в столице. На первом месте - шикарный вариант на Старом Арбате.

360 квадратных метров. Одна только кухня, между прочим, - 35! Итальянская мебель, встроенная техника. Семь комнат (четыре спальни), три санузла. А высота потолков - 4,5 метра. Главное украшение квартиры - просторная гостиная (80 квадратов) с панорамным видом на чудесный Арбат. (Спальни, кстати, выходят в тихий зеленый дворик). Всю мебель владелец апартаментов обещает закупить под арендаторов. Если, конечно, захотят. Цена вопроса - 650 тысяч рублей в месяц. Но торг, что характерно, уместен. А в качестве бонуса - оплаченное место для машины на охраняемой стоянке.

За 650 тысяч рублей в месяц арендаторам предлагают 7 комнат на Арбате с потолками в 4,5 метра

Второе место в июльском рейтинге - 5-комнатная квартира, которая занимает сразу три уровня в кирпичном доме на Остоженке. 320 квадратных метров, 3 санузла. 550 тысяч рублей в месяц.

Третье место - в том же район. 4-комнатное жилище (173 кв. м.) с видом на Зачатьевский монастырь. В подземный паркинг, кстати, можно спускаться на лифте прямо из квартиры. Владелец просит с будущих квартирантов ежемесячно ровно полмиллиона рублей.

На четвертом месте «трешка» все на той же Якиманке. 490 тысяч в месяц за 150 «квадратов»: две спальни с санузлами, гостиную с камином и видом на Храм Христа Спасителя, полностью «упакованной» по последнему слову техники кухней-столовой. Пятая строчка - 4 комнаты в элитном жилом комплексе на Покровском бульваре. 138 метров, эксклюзивный ремонт, мебель и техника - все сплошь от мировых брендов премиум-класса. За это чудо просят 400 тысяч в месяц.

Кстати, в компании «Инком-Недвижимость», которая составляла рейтинг, отмечают, что в июне самая дорогая арендная квартира Москвы стоила на порядок больше нынешнего лидера - целых 800 тысяч. Это была большая «четырешка» в тихом переулке на Якиманке.