2018-07-26T18:50:40+03:00
Недвижимость

Самую дорогую квартиру Москвы сдают за 650 тысяч рублей в месяц

За эти деньги арендаторам предлагают 7 комнат на Арбате с потолками в 4,5 метра
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Московские риэлторы составили рейтинг самых дорогих квартир, которые прямо сейчас сдаются в столицеМосковские риэлторы составили рейтинг самых дорогих квартир, которые прямо сейчас сдаются в столицеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Московские риэлторы составили очередной рейтинг самых дорогих квартир, которые прямо сейчас сдаются в столице. На первом месте - шикарный вариант на Старом Арбате.

360 квадратных метров. Одна только кухня, между прочим, - 35! Итальянская мебель, встроенная техника. Семь комнат (четыре спальни), три санузла. А высота потолков - 4,5 метра. Главное украшение квартиры - просторная гостиная (80 квадратов) с панорамным видом на чудесный Арбат. (Спальни, кстати, выходят в тихий зеленый дворик). Всю мебель владелец апартаментов обещает закупить под арендаторов. Если, конечно, захотят. Цена вопроса - 650 тысяч рублей в месяц. Но торг, что характерно, уместен. А в качестве бонуса - оплаченное место для машины на охраняемой стоянке.

За 650 тысяч рублей в месяц арендаторам предлагают 7 комнат на Арбате с потолками в 4,5 метра

За 650 тысяч рублей в месяц арендаторам предлагают 7 комнат на Арбате с потолками в 4,5 метра

Второе место в июльском рейтинге - 5-комнатная квартира, которая занимает сразу три уровня в кирпичном доме на Остоженке. 320 квадратных метров, 3 санузла. 550 тысяч рублей в месяц.

Третье место - в том же район. 4-комнатное жилище (173 кв. м.) с видом на Зачатьевский монастырь. В подземный паркинг, кстати, можно спускаться на лифте прямо из квартиры. Владелец просит с будущих квартирантов ежемесячно ровно полмиллиона рублей.

На четвертом месте «трешка» все на той же Якиманке. 490 тысяч в месяц за 150 «квадратов»: две спальни с санузлами, гостиную с камином и видом на Храм Христа Спасителя, полностью «упакованной» по последнему слову техники кухней-столовой. Пятая строчка - 4 комнаты в элитном жилом комплексе на Покровском бульваре. 138 метров, эксклюзивный ремонт, мебель и техника - все сплошь от мировых брендов премиум-класса. За это чудо просят 400 тысяч в месяц.

Кстати, в компании «Инком-Недвижимость», которая составляла рейтинг, отмечают, что в июне самая дорогая арендная квартира Москвы стоила на порядок больше нынешнего лидера - целых 800 тысяч. Это была большая «четырешка» в тихом переулке на Якиманке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Недвижимость от лидеров-2018»: все о жилье в Москве и Подмосковье
С 29 марта по 1 апреля в столичном Гостином дворе пройдет выставка «Недвижимость от лидеров-2018». Ее задача - помочь посетителям получить максимально полную информацию о рынке недвижимости. Подробности - в спецпроекте «КП»
Новости 24
В Москве трехмесячный ребенок обварился из-за сломавшейся пароварки
В Подмосковье водитель-лихач сбил полицейского
Южный дублер Кутузовского проспекта построят через два года
В Москве медицинские вертолеты перешли на постоянные круглосуточные вылеты
Клумбы на столичных улицах украсят цветами бегонии
Для спортивной школы олимпийского резерва «Москвич» построят стрелковую галерею
«Пряничный» домик в центре Москвы стал памятником архитектуры
Предприниматели Москвы передадут в мэрию лучшие инициативы с «форума идей»
В столице станет больше медиков со статусом «Московский врач»
«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Калининград на летний период
Парк технических видов спорта начали строить в Печатниках
Иностранцы обращаются в «скорую помощь» Москвы чаще всего на английском и испанском
В столице стало меньше нарушений в работе летних кафе
В ландшафтном парке «Митино» открылся музей археологии
Из Жуковского в Калининград с «Уральскими авиалиниями»
Фестиваль цветов откроется 25 июля в ГУМе
Станция метро "Лубянка" стала самой популярной у иностранных болельщиков во время ЧМ-2018