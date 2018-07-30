2018-07-29T21:29:39+03:00
Общество

Пласидо Доминго спел «Пиковую даму» Чайковского в концертном зале «Зарядье»

Новое здание для любителей музыки откроют в День города [видео]
Светлана ВОЛКОВА
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В концертном зале «Зарядье» побывал величайший тенор Пласидо Доминго. Фото: пресс-служба концертного зала «Зарядье».В концертном зале «Зарядье» побывал величайший тенор Пласидо Доминго. Фото: пресс-служба концертного зала «Зарядье».
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В концертном зале «Зарядье» недавно с тайным частным визитом побывал величайший тенор Пласидо Доминго. Во время осмотра Большого зала маэстро поднялся на сцену и исполнил на русском языке отрывок из оперы «Пиковая дама» Чайковского. Услышав бархатный голос Доминго, находившиеся рядом рабочие в спецовках от удивления даже прервали свою работу.

- На протяжении многих лет я пел в разных местах. Их было так много! - сказал Пласидо Доминго. - Музыкальная жизнь по-прежнему кипит, и я очень этому рад. Происходит столько интересных событий! Сегодня я с особенным удовольствием спел в «Зарядье» несколько строк из «Пиковой дамы» Чайковского. Не знаю, был ли я первым на этой сцене, но акустика здесь фантастическая! Знаю, что совсем скоро состоится открытие зала. Желаю вам огромного успеха и надеюсь вернуться сюда, чтобы спеть уже по-настоящему на сцене или дирижировать.

Маэстро исполнил на русском языке отрывок из оперы «Пиковая дама» Чайковского. Фото: пресс-служба концертного зала «Зарядье».

Маэстро исполнил на русском языке отрывок из оперы «Пиковая дама» Чайковского. Фото: пресс-служба концертного зала «Зарядье».

Напомним, открытие концертного зала в «Зарядье» планируется в День города - 8 сентября 2018 года. На главной сцене выступят звезды мировой оперы - Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Альбина Шагимуратова, Хуан Диего Флорес и оркестр Мариинского театра. В программе - популярные произведения зарубежной и русской классической музыки. Вход только по пригласительным билетам. Но желающие смогут на уличных экранах в амфитеатре парка увидеть и услышать все, что будет происходить в зале. Билеты на остальные концерты до конца этого года уже в открытой продаже на официальном сайте зала "Зарядье" (zaryadyehall.com).

Подробнее о концертном зале «Зарядье».

О покупке билетов на концерты можно узнать тут.

Тенор Пласидо Доминго посетил зал «Зарядье».

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