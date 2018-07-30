Директор «Зарядья» Павел Трехлеб: «Аттракцион 5D «Полет над Россией» откроем ко Дню города»

СЕГОДНЯ 01:10 2018-07-29T21:29:22+03:00

В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы поговорили с руководителем главного парка страны о новом концертном зале, судьбе растений и животных, пикниках на траве и ценах на билеты

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ТРЕТЬЯКОВКА УСТРОИТ ВЫСТАВКУ СВОИХ ШЕДЕВРОВ

- Павел Сергеевич, в сентябре парку «Зарядье» исполнится год (открытие состоялось 9 сентября 2017 г. – Прим. авт.). Как будете отмечать?

- Ко дню рождения парка мы готовим специальную программу на два дня, 8 и 9 сентября. Многие гости уже успели посмотреть фильм «Полет над Москвой» в павильоне «Медиацентр». Это уникальный мультимедийный комплекс, единственный в России. Он получил международные награды за лучшее мультимедийное решение года по версии международных экспертов. Ко Дню города и дню рождения парка запустим новый 8-минутный фильм - «Полет над Россией». Зрители пролетят над Москвой, Санкт-Петербургом, Крымом, Кавказом, Камчаткой. Лучшими видами России можно будет любоваться с высоты птичьего полета. В будущем мы планируем снять новые фильмы, посвященные отдельным регионам страны.

Зрители смогут увидеть за один день оба фильма. Первый час будем показывать несколько сеансов «Полет над Москвой», потом - «Полет над Россией».

В День города готовим еще одно событие - совместный проект нашего парка с Третьяковской галерей. Мы покажем 55 шедевров живописи в нашем выставочном зале. Среди них, например, работы Борисова, некоторые из них ранее не экспонировались. Специалисты провели большую работу по реставрации одного из полотен 2 на 3,5 метра. Проект посвящен пейзажам России.

- Концертный зал «Зарядье» уже достроили. Сейчас проверяют акустику. Скоро ли туда придут зрители?

- Команда зала во главе с его директором Ольгой Жуковой готовит музыкальную программу. Начиная с 8 сентября, концерты будут проводиться практически каждый день. Сюда приглашаются звезды мировой сцены, в том числе зарубежные.

- Увидим ли трансляции из зала на больших уличных экранах в амфитеатрах?

- Специально для этого обновили систему озвучивания в парке. Мы соединили инженерные комплексы парка и концертного зала, чтобы обеспечить трансляцию выступлений в парке.

НА БОЛЬШОЙ ЛУГ МОЖНО ПРИЙТИ С ПЛЕДОМ И КОРЗИНКОЙ

- В парке постоянно что-то обновляется…

- Сам по себе ландшафтный комплекс является не более чем эксплуатируемой кровлей большого культурного кластера, который спрятан в центре Москвы под землей на площади 70 тысяч квадратов. Мы спрограммировали работу парка так, чтобы посетителям хотелось приходить сюда в разные сезоны. В павильонах и на сцене амфитеатра проводим регулярные лекции, мастер-классы, концерты. В научной части парка работают полноценные биотехнологические лаборатории. В них дети и взрослые могут проводить генетические эксперименты с ДНК, выращивать растения с помощью технологии in vitro.

- А как прижились растения в прогулочных зонах? Появятся ли там новые деревья и цветы?

- Еще при проектировании подобрали 120 видов растений, которые максимально комфортно чувствуют себя в Москве. У нас есть растения, характерные для российского юга, например, под «стеклянной корой». Есть и такие, которые растут в северных регионах нашей страны. Поэтому в парке используются технологии для их искусственной поддержки. Например, специальная система туманообразования создает облака. Они повышают влажность в определенных местах парка и защищают растения от высыхания и перегрева.

Глобальных дополнительных высадок сейчас не планируется. Весной мы увидели, что растения хорошо прижились. Нам пришлось заменить несколько процентов травянистых растений, часть кустарниковых, несколько деревьев. Это показатель того, что изначально ландшафтные работы провели на хорошем уровне. В парке «Зарядье» сложилась профессиональная команда из 300 человек, которые следят за мультимедийными комплексами, инженерной «начинкой» парка, занимаются разработкой культурных программ. Нам помогают коллеги из департамента ЖКХ, которые ухаживают за ландшафтным комплексом и убирают парк.

Павел Трехлеб - о новом концертном зале, судьбе растений и животных, пикниках на траве и ценах на билетыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Можно ли устроить пикник в парке?

- Специально для этого у нас создан большой луг в несколько гектаров. На нем можно проводить пикники. Мы ищем грамотный баланс между сохранением растений и отдыхом посетителей на природе.

- В некоторых местах стоят ограждения из столбиков с бечевками…

- По проекту никаких барьеров сначала не было. Такие ограждения пришлось поставить буквально на следующий день после открытия, когда парк посетили несколько десятков тысяч человек. У нас нет границы между дорожками и растениями. А в сентябре прошлого года большинство растений только были высажены, еще не укоренились. Многие гости просто не понимали, где можно ходить, и наступали на них. Тогда особенно пострадал северный ландшафт. Нам пришлось поставить временные барьеры. Это помогло защитить растения. Сейчас уже две трети таких ограждений сняли. Пока барьеры остаются в зоне северного ландшафта, около прудов и еще в нескольких местах, где растениям требуется защита.

ДЛЯ НАСЕКОМЫХ ПОСТРОИЛИ ДОМИКИ

- Рыбы в прудах живы? Кстати, про других «жителей» парка - ежиков - говорят, что их увезли на зимовку и не вернули…

- Во все пруды весной запускаем рыб, а на зиму их вывозим. Летом можно любоваться зеркальными карпами в воде. За ними ухаживают специальные службы. У рыб свой рацион. Я бы не рекомендовал гостям бросать пищу в пруды.

В прошлом году пробовали поселить в парке ежиков. Но посетителей так много, что остается мало мест, где бы ежики могли себя комфортно чувствовать. В этом сезоне поставили специальные домики для насекомых - шмелей, пчел. Они опыляют растения. Коммунальные службы не стригут траву в парке, чтобы сохранить разнотравье. Благодаря этому в высокой траве у нас появились гнездовья домашнего воробья и некоторых других птиц. Для пернатых парк становится местом, где они комфортно себя чувствуют в центре огромного города.

- Будет ли дополняться мобильное приложение «Зарядья»?

- Мы расширим информацию об истории парка, о наших культурных проектах. Новый контент будет постоянно отражаться в мобильном приложении.

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Почему билеты на развлечения не всем по карману?

- Сами павильоны бесплатные. Можно войти, посмотреть, воспользоваться бесплатными сервисами. Бесплатно можно побывать в куполе с QR-кодами, в которых собрана вся информация о проекте, краткая история строительства парка «Зарядье». У нас проходят бесплатные лекции, интерактивные мастер-классы с известными путешественниками, учеными, деятелями культуры и искусства. На улице в Большом и Малом амфитеатрах проводятся бесплатные концерты. Каждые выходные там выступают знаковые коллективы – это «Геликон-опера», солисты Большого театра, камерный оркестр «Виртуозы Москвы».

За некоторые услуги в парке берем плату, максимально доступную для семейной аудитории. В подземном музее базовая цена билета порядка 200 рублей. Но при этом действуют и сниженные цены со скидками для льготников и детей. При создании фильма «Полет над Москвой» были вложены огромные инвестиции в современное оборудование, высокотехнологичный кинотеатр с огромным полусферическим экраном. Фильм снимался методом аэросъемки с вертолёта. Все это дает необычайные ощущения реального полета над Москвой. И цены на билеты мы не планируем повышать. Сейчас - 790 рублей для взрослых. При этом действует скидка в 80 % для детей в возрасте до 14 лет, то есть билет обойдётся им в 150 рублей. Для посетителей до 18 лет билет стоит порядка 400 рублей. Думаю, сохраним эту ценовую политику и для фильма «Полет над Россией».

ХОДЯТ СЛУХИ, ЧТО...

За фотосессию с красивыми видами нужно дополнительно заплатить

- Парк «Зарядье» - подарок всем москвичам и гостям столицы. Мы приветствуем, когда молодожены во время свадьбы приезжают к нам, устраивают фотосессии на фоне красивых видов. За такую съемку парку платить не нужно. А закрывать парк для посетителей на время проведения мероприятий, к примеру, свадьбы или дня рождения, мы тоже не собираемся. Это было бы неправильно.

ФИШКА

На Парящем мосту чаще всего признаются в любви и зовут замуж

- С посетителями парка каждый день случаются интересные истории, - рассказал Павел Трехлеб. - Например, Парящий мост уже стал одной из популярных среди влюбленных площадок для предложений руки и сердца. Один юноша устроил торжественное признание в любви, во время которого играл оркестр.

Особенно много событий происходило в «Зарядье» во время чемпионата мира по футболу. Многие гости от эмоций забывались и теряли билеты на футбольные матчи. Наши сотрудники находили эти билеты и возвращали владельцам. Вы бы видели потом счастье на лицах болельщиков! Гости чемпионата постоянно проводили у нас свои встречи. Всем запомнились исландские болельщики. Несколько тысяч человек в большом амфитеатре кричали традиционное победное «Ху!» в поддержку своей сборной. Это было очень атмосферно.