26 Июль 03:05 2018-07-27T03:07:22+03:00

В выходные закроют шесть станций метро на Филевской линии Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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На голубой ветке столичного метро продолжается ремонт, в связи с чем 28 и 29 июля закроют для пассажиров шесть станций: «Студенческую», «Кутузовскую», «Фили», «Багратионовскую», «Филевский парк» и «Пионерскую».

Как сообщают в столичном Дептрансе, в субботу и воскресенье на этом участке будут ездить бесплатные автобусы - КМ1 и КМ2. А станции метро вновь откроются в понедельник, как обычно, в 5.30.

В выходные ремонтники займутся монтажом и прокладкой кабельных сетей. Кроме этого, подрядчики заменят рельсы и заварят на них стыки - для создания «бархатного» пути (без лишнего шума и вибрации).

- На станциях «Пионерская», «Филевский парк» и «Багратионовская» начнется обустройство фасадов и кровли, - добавили в пресс-службе транспортного комплекса. - А на «Кунцевской» - облицовка гранитом колонн и пола в пассажирской зоне станции. На «Студенческой» специалисты приступят к монтажу лифтовых подъемников.

Бесплатные автобусы:

МАРШРУТ КМ1

Свяжет станции «Киевская» и «Кунцевская». Следовать будет с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».

МАРШРУТ КМ2

Проследует от станции метро «Багратионовская» и до станции «Фили».

Из-за праздничных мероприятий 28 июля ограничат движение

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из-за «Ночного забега» и празднования дня Крещения Руси ограничат движение

28 июля православные отметят 1030-летие Крещения Руси. Из-за праздничных мероприятий в этот день ограничат движение в центре (см. схему).

Также 28 июля пройдет массовый «Ночной забег», во время которого участники преодолеют 10 километров. Старт назначен на 22.30 на территории олимпийского комплекса «Лужники». Маршрут пройдет по Фрунзенской и Пречистенской набережным.

В связи с проведением забега в ночь с 28 на 29 июля сотрудники ГИБДД перекроют:

- улицу Лужники (от стадиона до Лужнецкой набережной) - с 21.30 до 0.30

- Лужнецкую набережную (от улицы Лужники до Новоандреевского моста) - с 21.45 до 0.15

- Фрунзенскую набережную - с 22.00 28 июля до 0.15 29 июля

- Пречистенскую набережную (от Крымского до Патриаршего моста) - с 22.10 до 23.55 (28 июля).

Также 28 июля православные отметят 1030-летие Крещения Руси. Основная литургия пройдет на Соборной площади Кремля. Из-за праздничных мероприятий в этот день ограничат движение.

- с 7.00 до 13.00 закроют участок Манежной улицы (от Кремлевской набережной до Боровицкой площади)

- с 8.00 до 13.00 ограничат движение на Волхонке (от Ленивки до Боровицкой площади)

- с 11.30 до 13.00 перекроют Большой Каменный мост и улицу Знаменку

- с 8.00 до 11.30 перекроют крайнюю правую полосу на участке Боровицкой площади (от Знаменки до Большого Каменного моста).