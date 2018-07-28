Священник, убивший жену, был отстранен от службы в храме из-за домогательств

СЕГОДНЯ 18:35 2018-07-28T18:39:43+03:00

О том, что у Ани и Дениса было не все гладко, знали лишь самые близкие

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Эта трагедия в Подмосковье шокировала всю страну. Несколько дней назад родные 30-летней Анны Горовой заявили о ее исчезновении. Добропорядочная жена и хозяйка, мать двоих детей – старшему сыну семь лет, младшему – полтора, никогда раньше не уходила из дома. Но вскоре ее истерзанное и засыпанной землей тело, на котором насчитали с десяток глубоких ножевых ранений, нашли в лесополосе под Солнечногорском. Тут же по подозрению в убийстве был задержан муж Анны – священник, иерей Николо-Угрешского монастыря Дионисий Горовой. Оказывается, странности в его поведении были и раньше, но никто и представить не мог, какие бесы на самом деле вселились в батюшку…

ПСИХОТЕРАПЕВТ ДЛЯ БАТЮШКИ

Первые звоночки о неадекватности 30-летнего священника стали поступать еше в прошлом году. Отец Дионий, выпускник духовной семинарии, служил старшим священником в храме святого мученика Виктора Дамасского в Котельниках. Проводил все традиционные обряды – исповеди, причастия, венчания.

- Он создал прекрасную воскресную школу, был добрым пастырем и многим помог, - рассказывает прихожанка Юлия. - Наш храм строился и расписывался под его руководством. Моя первая исповедь была у него, мое первое причастие – тоже у него. Но потом что-то случилось, человек заболел, вовремя не распознали, это и привело к трагедии.

Оказывается, в 2017-м прихожане стали жаловаться на батюшку – сначала просто шептались, а потом и во всеуслышание стали заявлять, что священник ведет себя совсем не по-христиански. Говорят, женщинам не нравились его намеки и жесты: в итоге батюшку заподозрили в домогательствах. Но учитывая, что серьезных нарушений за священником не было, вопрос о лишении сана поднимать не стали. Но от греха подальше в декабре прошлого года отца Дионисия отстранили от службы.

- Наместник монастыря, заметив неладное и начав получать многочисленные жалобы прихожан на странности в поведении, перевел его служить в монастырь, где он участвовал в соборном служении, не исповедовал и не проповедовал, - говорит Александр Волков, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. - Определенная неадекватность в реакциях наблюдалась у отца Дионисия последние полгода – возможно, проблемы были на медицинском уровне. В какой-то момент для беседы со священником даже пригласили опытного психотерапевта. Было известно, что у него проблемы в семье, но на попытки узнать что-то более подробно супруга отвечала решительным отказом: мол, у нас все хорошо.

А несколько дней назад отец Дионисий ушел в отпуск. Видимо, чтобы раз и навсегда решить свои семейные проблемы.

«ЖЕНУ В СЕМЬЕ НАДО ВОСПИТЫВАТЬ»

О том, что у Ани и Дениса было не все гладко, знали лишь самые близкие. Безутешная родня женщины уверена, что этот союз со стороны мужа с самого начала был по расчету.

- Денис с семьей в старших классах школы переехал в Подмосковье из родного Краматорска Донецкой области, - делится с «КП» его бывший одноклассник. – Он всегда был зажатым, закомплексованным, с девочками не общался. Родители его были обычные работяги, не священнослужители. Но строгие - именно они решили, что сын будет служить в церкви. Это, мол, перспективно и люди уважать будут.

Так в начале нулевых Горовые перебрались в подмосковный Дзержинский, устроили сына в Николо-Угрешскую семинарию. На старших курсах будущий иерей познакомился с симпатичной ровесницей Аней Соколовой. Тогда перед Денисом стоял выбор – быть ли монахом или священником? В первом случае надлежит отречься от плотских удовольствий, во втором иметь жену – фактически необходимость, доказательство порядочности и патриархальности. Так Горовой решил жениться: в 2008 году сыграли свадьбу, а через год муж получил сан иерея и приход. Карьера пошла в гору – вскоре отец Дионисий стал проректором в родной семинарии.

Аня работала педагогом – преподавала культуру речи

А вот дома с каждым годом становилось все хуже. Аня работала педагогом – преподавала в колледже культуру речи, подрабатывала репетитором, готовила школьников к ЕГЭ. Мужа раздражала ее постоянная занятость, а когда супруга ушла в декрет – постоянное сидение дома. Что бы жена ни делала, супруг был недоволен. Казалось, добропорядочный священник, едва переступив порог квартиры, забывал о сане и превращался в домашнего тирана. Ссоры стали регулярными.

- Он с самого начала говорил: «Жену в семье нужно воспитывать», - рассказывает бывший коллега Горового по семинарии. – Мы давно не общались, но эти слова врезались в память, потому что с его интеллигентным образом они никак не вязались.

Однажды родные увидели у Ани синяки. Задали вопрос в лоб: это он? Но женщина все отрицала.

- Анечка была не из тех, кто жалуется на жизнь, - объясняет ее подруга по двору в Дзержинске Наталия. – В их семье как раз она была глубоко верующим человеком, ходила в церковь и жила по христианским заповедям. Что бы не случалось, она принимала очень смиренно. Я всегда ей в этом завидовала, и только теперь поняла, что зря…

ВОПРОС - РЕБРОМ

Мог ли развод помешать карьере священника?

По одной из версий, отец Дионисий зарезал супругу, когда она заявила о желании развестись. Якобы, развод, а тем более развенчание могло поставить крест на карьере отца Дионисия. Однако, на форумах священнослужителей, где активно обсуждают трагедию, однозначно заявляют, что это не так. От развода по инициативе супруги может пострадать только личная жизнь.

- Если сам священник пожелал развестись, то он подлежит запрещению в служении на основании канонических правил церкви. А если жена сошла с ума, загуляла и оставила супруга, то тогда, возможно, архиерей разрешит батюшке продолжить служение. Но во второй брак вступить уже будет нельзя. Придется просто вести воздержанный образ жизни или постригаться в монахи, что лишь откроет ему дополнительные перспективы роста. Развод по вине жены никак на дальнейшую «карьеру» не влияет. Более того, став монахом, священнослужитель может вырасти в епископа.

Родные видели у Ани синяки, однако она отрицала, что это дело рук мужаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КСТАТИ

Батюшка советовал женам терпеть раздраженных мужей

Священник Дионисий Горовой был участником проекта «Батюшка онлайн» «ВКонтакте». Из его ответов следует, что батюшка любил современную духовную литературу, в том числе протоиерея Андрея Ткачева, последний известен своим жестким отношением к женщинам и семейным проблемам. А вот один из советов отца Дионисия подписчице, чья ситуация оказалась очень похожа на его собственную.

- Здравствуйте, отец Дионисий! Я ищу выход из своего положения, помогите, пожалуйста. Я нормальная жена, люблю своего мужа и детей, вкусно готовлю, занимаюсь детьми, нахожусь всегда в хорошем настроении. И у нас все хорошо. Но когда вдруг я недомогаю или заболеваю, или же какое- то событие меня опечалит, мой муж начинает вести себя не очень по-доброму, нервничает, резко разговаривает. Я его прошу меня понять, но вот пока никак. Понимаю, что все скорби во спасение, стараюсь переносить достойно и с благодарностью. Но ведь мы близкие люди и хочется уверенности, что рядом есть поддержка земная, от близкого и любимого человека. Может быть Вы подскажете выход, или научите как себя вести, или что почитать. И еще раз простите меня. Помогай Вам во всем Господь.

Отец Дионисий Горовой:

Здравствуйте! Судя по Вашему вопросу, у Вас прекрасная семья, все у Вас хорошо. А то, что иногда возникают шероховатости, это следует покрывать любовью. У всех людей есть недостатки. Возможно, супруг за Вас переживает в эти моменты, и это выражается в раздраженном разговоре. Чаще молитесь за Ваших близких, и все наладится.

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