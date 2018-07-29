В Подмосковье электричка сбила трех человек, двое из них скончались

СЕГОДНЯ 17:35 2018-07-29T17:34:49+03:00

Местные жители часто игнорируют подземный переход через пути, что приводит к трагедиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ЧП произошло вечером 28 июля недалеко от платформы станции Чехов Курского направления. 40-летняя женщина и двое мужчин (их возраст уточняется) переходили железнодорожные пути как раз в тот момент, когда в сторону Москвы ехал электропоезд (следуя из Серпухова). На часах было около 22.00 и уже стемнело. Машинист среагировать не успел. И в результате от полученных травм один мужчина погиб на месте. Других пострадавших доставили в больницу, однако чуть позднее второй мужчина также скончался.

Как сообщили «КП» в следственном управлении на транспорте СК РФ, женщина находится сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

- Доследственную проверку организовали по 263-й статье уголовного кодекса, - добавили в ведомстве. - Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, два месяца назад в районе той же станции погиб несовершеннолетний ребенок. Мальчик также перебегал дорогу в неположенном месте.

К сожалению, местные жители часто игнорируют подземный переход, который там есть. И рискуют собственной жизнью, перебегая рельсы в неположенных местах.