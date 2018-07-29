2018-07-29T18:20:41+03:00
Происшествия

Массовое отравление в Подмосковье: семь рабочих стекольного завода госпитализированы

Еще один сотрудник находится на амбулаторном лечении
Игорь ПАВЛОВ
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За помощью к медикам обратились восемь работников заводаЗа помощью к медикам обратились восемь работников заводаФото: Иван ВИСЛОВ
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Массовое отравление произошло на Клинском стекольном заводе. Жители Конаковского района Тверской области (и они же работники завода) после очередного принятия пищи в заводской столовой обратились за медицинской помощью. По всем признакам, у каждого из них открылась острая кишечная инфекция.

Как сообщили «КП» в подмосковном управлении Роспотребнадзора, их специалисты выехали на завод и начали проверку.

- Столовая предприятия рассчитана на 200 посадочных мест, - рассказали в санитарном ведомстве. - В данный момент взяты пробы пищи, воды и смывов с объектов внешней среды. Все они пройдут лабораторные исследования. Также будут осмотрены и обследованы все сотрудники, работающие на пищеблоке. Столовую на время расследования пока закрыли.

В Министерстве здравоохранения Тверской области подтвердили случай массового отравления и приводят официального цифры. За помощью к медикам обратились восемь работников завода. Их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет. Предварительный диагноз - кишечная инфекция. Семь человек госпитализированы, еще один рабочий от госпитализации отказался. Он находится на амбулаторном лечении.

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