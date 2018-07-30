На Большой кольцевой линии метро появился бесплатный Wi-Fi

СЕГОДНЯ 11:38 2018-07-30T11:49:36+03:00

Читать новости и отправлять сообщения можно от “Петровского парка” до “Делового центра”

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Первый участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена — станции "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр" — открыли в феврале этого года. Спустя пять месяцев в поездах появился бесплатный Wi-Fi.

- Бесплатный интернет теперь доступен и пассажирам Большой кольцевой линии — ежедневно поезда на этой ветке перевозят более 60 тысяч пассажиров, — цитирует mos.ru руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Для оснащения потребовалось установить в тоннелях 40 базовых станций и проложить 40 км кабеля. Точками доступа к Wi-Fi оборудованы 18 поездов, которые следуют по линии. Максимальная скорость интернета в каждом из них — 150 мегабит в секунду.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- более 2 млн пассажиров ежедневно пользуются бесплатным интернетом в московском метро;

- 96 % транспортной сети метро покрыто сетью Wi-Fi.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К Wi-Fi:

- выбрать в списке доступных сетей MT_FREE,

- открыть браузер и авторизоваться. Это можно сделать двумя способами: с помощью аккаунта на портале mos.ru или через СМС. В первом случае для подключения нужно ввести логин и пароль, во втором — указать номер телефона, на который придет сообщение с кодом.

Кстати, пройдя авторизацию один раз, можно будет подключиться к бесплатному Wi-Fi в любом городском общественном транспорте — в метро, на Московском центральном кольце, в автобусах, троллейбусах и трамваях, а также более чем на 300 улицах и в 40 парках. Также с начала года Wi-Fi можно воспользоваться в 88 культурных центрах, в 84 библиотеках и в кинотеатрах сети "Москино".