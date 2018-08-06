2018-08-06T15:09:48+03:00
Происшествия

В Москве убило током восьмиклассника, который пытался починить компьютер

Подросток почему-то не выключил технику из розетки
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Подросток решил починить ноутбук, не отключив машину от сети.Подросток решил починить ноутбук, не отключив машину от сети.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Тело 14-летнего Никиты (имя изменено) обнаружили в квартире на Грайворонской улице (это юго-восток Москвы). Старшая сестра вернулась домой после прогулки с подругой, а брат лежит на полу. На столе - обгоревший ноутбук.

Девушка говорит, что Никита уже не дышал. Он позвонила матери, вызвала скорую помощь. Но врачи только развели руками: сердце уже не билось. По предварительным данным, подросток погиб от удара током.

Пока мама на работе, восьмиклассник на летних каникулах днем сидел дома со старшей сестрой. Но девушка время от времени отлучалась. Подросток оставался один, по несколько часов играя в компьютер.

- В последнее время мальчик жаловался родным, что компьютер постоянно «зависает», не подгружает некоторые игры, - говорит источник в правоохранительных органах. - Вероятно, в тот день он пытался самостоятельно его отремонтировать.

Подросток взял отвертку и полез «разбираться». Но при этом почему-то не выключил компьютер из сети питания.

- Тело погибшего школьника отправлено на судмедэкспертизу, - сообщили в Следственном комитете. - Специалисты должны сделать заключение по обстоятельствам и причине смерти.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Некоторых бил, чтобы проснулись»: детский тренер рассказал, как вытаскивал людей из горящего автобуса
«Комсомолка» нашла героя, который спас пассажиров автобуса «Семипалатинск – Новосибирск». Сейчас он без денег и паспорта, а перевозчик даже не сказал ему «спасибо»
Новости 24
Москвички могут бесплатно провериться на рак молочной железы
На ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» побывали уже более 100 тысяч посетителей
В четырех районах Москвы появятся «свои» станции метро на Большой кольцевой линии
«Аэроэкспресс» до «Шереметьево» и обратно временно изменит расписание
В Москве зафиксировано превышение нормы формальдегида в воздухе
В подмосковном ДТП погибли два человека, еще двое ранены
Москвичей предупредили о сильной жаре
Москвичей приглашают на занятия в школы профилактики инфарктов и инсультов
На Большой кольцевой линии метро построят три транспортных узла
В парке Горького откроют исторический вход
В Москве открылся интерактивный лекторий о психическом здоровье
Русскую Бабу Ягу заметили в Монако и Франции
Новые поликлиники появятся до конца года в пяти московских округах
В центре Москвы археологи нашли руины снесенного в начале XX века храма
На стройках Москвы практику прошли более тысячи студентов за полгода
Льготный проезд на пригородных поездах вступил в силу для московских пенсионеров
На Ленинградском проспекте откроют детско-взрослую поликлинику
Ежедневные рейсы в Минск открывают «Уральские авиалинии» совместно с «Белавиа»