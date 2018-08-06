В Москве убило током восьмиклассника, который пытался починить компьютер

СЕГОДНЯ 14:08 2018-08-06T15:09:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Тело 14-летнего Никиты (имя изменено) обнаружили в квартире на Грайворонской улице (это юго-восток Москвы). Старшая сестра вернулась домой после прогулки с подругой, а брат лежит на полу. На столе - обгоревший ноутбук.

Девушка говорит, что Никита уже не дышал. Он позвонила матери, вызвала скорую помощь. Но врачи только развели руками: сердце уже не билось. По предварительным данным, подросток погиб от удара током.

Пока мама на работе, восьмиклассник на летних каникулах днем сидел дома со старшей сестрой. Но девушка время от времени отлучалась. Подросток оставался один, по несколько часов играя в компьютер.

- В последнее время мальчик жаловался родным, что компьютер постоянно «зависает», не подгружает некоторые игры, - говорит источник в правоохранительных органах. - Вероятно, в тот день он пытался самостоятельно его отремонтировать.

Подросток взял отвертку и полез «разбираться». Но при этом почему-то не выключил компьютер из сети питания.

- Тело погибшего школьника отправлено на судмедэкспертизу, - сообщили в Следственном комитете. - Специалисты должны сделать заключение по обстоятельствам и причине смерти.