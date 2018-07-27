"Дом-2" снесут: почему на месте съемочной площадки начнут строительство дороги

СЕГОДНЯ 11:59 2018-07-27T12:15:29+03:00

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Когда-то "Дом-2" находился на территории рядом с деревней Лешково Истринского района, позже съемочную площадку перенесли в коттеджный поселок под названием Летова роща, который располагается по Калужскому шоссе за 8 км (это в 10 километрах от МКАД). Тогда еще зрители обсуждали, что герои шоу точно не будут ухаживать за новым жилищем. Такие выводы делались по наблюдениям, как домовцы в своих любовных утехах, пьяных дебошах, драках не жалели предыдущее полянское имущество. И вот сейчас стало известно, что съемочную площадку "Дом-2" снесут.

Но не из-за желания телевизионщиков сменить интерьер ради новой картинки в кадре. Ее снесут по решению властей. На месте съемочной площадки построят дорогу из Саларьево до деревни Марьино. Ранее земли этого района были подмосковными, а в 2012 году в рамках расширения территории Москвы, они стали частью столицы.

- На этой территории, согласно проекту, должна расположиться дорога из Саларьево до деревни Марьино, на юго-западе Москвы. Жилые дома сносить не будут, кроме данного объекта, - подтвердили "Комсомольской правде" в Департаменте развития новых территорий Москвы.

Владельца земельного участка уже уведомили о том, что в этом месте будет проходить дорога. В свою очередь, он должен сообщить это и телевизионщикам, которым сдает площадку в аренду для съемок "Дома-2".

- В соответствии с законом будет произведена оценка ущерба, связанного с изъятием земельного участка, а собственнику предложат денежную компенсацию или другой земельный участок, — сказали в Департаменте развития новых территорий Москвы.

РЕАКЦИЯ

В соцсетях уже стали активно обсуждать новость о сносе "Дом-2", кто-то считает, что "давно пора", а кто-то вспоминает, что все начиналось с запрета показа телепередачи в "детское время", позже дневной выпуск был восстановлен, вспоминают критику проекта.

- Даже невозможное рано или поздно случается, - радуется Никита Никитцов.

- Самая злокачественная опухоль будет удалена, наконец-то. Этот рассадник низменных чувств, разврата и оболванивания молодежи давно надо закрыть, несмотря на рейтинги. Воспитание нормальных человеческих взаимоотношений и духовности у молодежи намного дороже, чем сбор "бабла" какой-то компанией за счет демонстрации подлости, наглости и животных отношений между людьми. А дорога, из-за которой снесут этот "гадюшник", - это знак свыше, что пора совсем прикрыть эту лавочку под названием "Дом-2", - считает Александр Иванов.

В соцсетях "Дом-2" уже написали, что телепроекту угрожает снос, но в комментариях последовало "сбылась мечта миллионов россиян", "поляну" закатают в асфальт в буквальном смысле"...

- 14 лет и все. Там, где сейчас располагается "лобное место", будет остановка "Антоновка", - пишет Анна Новикова.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что теперь с "Домом-2"?

Сергей ЕФИМОВ

Пресс-служба ТНТ отказалась от комментариев: это неизменная политика канала, если речь идет не о содержании программ, а касается реальной жизни. Впрочем, догадаться, что будет с "Домом-2", несложно: программа будет выходить до тех пор, пока у нее будет хороший зрительский рейтинг. А с этим у реалити-шоу все в полном порядке: так, на прошлой неделе "Дом-2" стал третьей по популярности программой среди всех передач ТНТ (данные Mediascope). Кто же станет убивать курицу, несущую золотые яйца? В конце концов, перенести съемочную площадку в другое место не слишком сложно, а расходы быстро окупятся. Так что "строить любовь" склонная к истерикам телемолодежь будет еще очень долго. Напомним, "Дом-2" выходит с 11 мая 2004 года (!!!). За эти годы появилось много других программ, на фоне которых некогда возмутительно-скандальный "Дом-2" смотрится камерным шоу о семейных ценностях.

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Есть ли в нашей стране взрослый человек, который ни разу не видел хотя бы часть кусок серии этого реалити-шоу? Даже если кто-то не наблюдал за жизнью «строителей любви» принципиально, в условных сельпо или более крупном городском магазине «Дом-2» его да настигал. Тут ничего удивительного. Каждый день эту передачу показывают на популярном развлекательном канале, начиная с 2004 года. Там не только любовь, там свадьбы, разводы и дети (подробности)