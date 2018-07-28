2018-07-28T15:39:59+03:00
Общество

День ВМФ-2018 в Москве: программа мероприятий, дата празднования

Горожан приглашают на праздник на берегу Химкинского водохранилища – вход бесплатный. Публикуем программу мероприятий Дня ВМФ-2018 в Москве
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Военно-патриотический спектакль-реконструкция в День ВМФ пройдет в парке "Северное Тушино".Фото: mos.ruВоенно-патриотический спектакль-реконструкция в День ВМФ пройдет в парке "Северное Тушино".Фото: mos.ru
Изменить размер текста:

В воскресенье, 29 июля, по всей стране отметят День военно-морского флота - в этом году ВМФ исполняется 79 лет. В столице главной площадкой Дня ВМФ-2018 станет парк «Северное Тушино». Там по традиции выступит духовой оркестр, а для детей проведут мастер-классы по рисунку на воде. И это далеко не все - публикуем полную программу мероприятий. Вход свободный.

Площадка у Музея ВМФ:

- 12.00 - выступление духового оркестра

- 12.15-12.35 - официальная часть мероприятия

- 12.35-13.30 - концертная программа с участием артиста шоу «Голос»

Главная сцена парка «Северное Тушино»:

- 13.00-14.00 - творческий мастер-класс «Рисунки на воде – Эмбру»

- 14.05-15.05 - детская анимационно-игровая программа

- 15.10-16.10 - творческий мастер-класс «Создание бутылочек с пожеланиями»

- 16.15-17.15 - военно-патриотический спектакль-реконструкция

- 17.20-19.00 - музыкальная тематическая подборка

- 19.00-21.00 - концертная программа

- 21.00-21.10 - лазерное шоу

Северная часть парка «Северное Тушино» (у часовни):

Музей ВМФ в день праздника будет работать с 11:00 до 19:00 без экскурсий - в режиме самостоятельного осмотра, ветераны ВМФ и их сопровождающие смогут пройти бесплатно.

КСТАТИ

Парк «Северное Тушино»:

Москва, ул. Свободы, 56.

Ближайшая станция метро: «Планерная».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Папа в шоке!» - англичанин, переехавший в Сибирь, рассказал, почему в России жить хорошо
Раньше Генри Тернер проживал в окрестностях Лондона. Теперь он обосновался в Новосибирске и, похоже, счастлив здесь. Об этом тезка сэра Баскервиля рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Новости 24
В центре Москвы прошла акция против изменений пенсионного законодательства
Через МЦК пройдут четыре новых пешеходных перехода
Главный медицинский инспектор ЧМ-2018 высоко оценил работу медиков Москвы
В Москве трехмесячный ребенок обварился из-за сломавшейся пароварки
В Подмосковье водитель-лихач сбил полицейского
Южный дублер Кутузовского проспекта построят через два года
В Москве медицинские вертолеты перешли на постоянные круглосуточные вылеты
Клумбы на столичных улицах украсят цветами бегонии
Для спортивной школы олимпийского резерва «Москвич» построят стрелковую галерею
«Пряничный» домик в центре Москвы стал памятником архитектуры
Предприниматели Москвы передадут в мэрию лучшие инициативы с «форума идей»
В столице станет больше медиков со статусом «Московский врач»
«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Калининград на летний период
Парк технических видов спорта начали строить в Печатниках
Иностранцы обращаются в «скорую помощь» Москвы чаще всего на английском и испанском
В столице стало меньше нарушений в работе летних кафе
В ландшафтном парке «Митино» открылся музей археологии
Из Жуковского в Калининград с «Уральскими авиалиниями»
Фестиваль цветов откроется 25 июля в ГУМе
Станция метро "Лубянка" стала самой популярной у иностранных болельщиков во время ЧМ-2018