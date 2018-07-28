День ВМФ-2018 в Москве: программа мероприятий, дата празднования
В воскресенье, 29 июля, по всей стране отметят День военно-морского флота - в этом году ВМФ исполняется 79 лет. В столице главной площадкой Дня ВМФ-2018 станет парк «Северное Тушино». Там по традиции выступит духовой оркестр, а для детей проведут мастер-классы по рисунку на воде. И это далеко не все - публикуем полную программу мероприятий. Вход свободный.
Площадка у Музея ВМФ:
- 12.00 - выступление духового оркестра
- 12.15-12.35 - официальная часть мероприятия
- 12.35-13.30 - концертная программа с участием артиста шоу «Голос»
Главная сцена парка «Северное Тушино»:
- 13.00-14.00 - творческий мастер-класс «Рисунки на воде – Эмбру»
- 14.05-15.05 - детская анимационно-игровая программа
- 15.10-16.10 - творческий мастер-класс «Создание бутылочек с пожеланиями»
- 16.15-17.15 - военно-патриотический спектакль-реконструкция
- 17.20-19.00 - музыкальная тематическая подборка
- 19.00-21.00 - концертная программа
- 21.00-21.10 - лазерное шоу
Северная часть парка «Северное Тушино» (у часовни):
Музей ВМФ в день праздника будет работать с 11:00 до 19:00 без экскурсий - в режиме самостоятельного осмотра, ветераны ВМФ и их сопровождающие смогут пройти бесплатно.
КСТАТИ
Парк «Северное Тушино»:
Москва, ул. Свободы, 56.
Ближайшая станция метро: «Планерная».