Погода в Москве на 30-31 июля: аномальная жара уходит, но лето остается

СЕГОДНЯ 12:22 2018-07-29T12:41:36+03:00

Жители столицы смогут вздохнуть свободно и при этом загореть. Синоптики рассказали о погоде в Москве 30-31 июля

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В социальных сетях всегда полно сообщений о плохой погоде. Если нет дождя, пользователи жалуются на засуху и духоту. Если есть, на непроходимые лужи. Если чуть похолодает, пишут, что мы опять остались без лета. Если вдарит плюс тридцать, хватаются за тонометры. На этот раз погода обещает быть идеальной. Солнышко с утра до вечера. Свежий воздух (благодаря антициклону скандинавского происхождения). Никаких проливных ливней. И слабый ласковый ветерок.

- Прошедшая суббота побила все рекорды этого лета, - сообщил «КП» главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - Столбики термометров на ВДНХ достигли плюс 31,1. Это на восемь градусов больше климатической нормы. Но на этой неделе ситуация изменится в лучшую сторону. Осадков до конца месяца не будет. Антициклон прогонит облака на юг. Ну и температура ожидается очень комфортной - от 23 до 28 градусов тепла (ближе к выходным - от 25 до 30 градусов).

Напомним, в субботу, 28 июля, в столичном регионе местами выпало почти половина месячной нормы осадков. И в Москве месячный лимит июля небесной влаги уже исчерпан (97%).

Ранее в столичном метрополитене сообщили, что на МЦК начали бесплатно раздавать питьевую воду (на станциях «Андроновка», «Стрешнево», «Бульвар Рокоссовского» и «Зорге»)