Московских школьников учат реанимировать и делать операции

СЕГОДНЯ 18:40 2018-07-29T18:44:57+03:00

Ребята из профильных медицинских классов столичных школ тренируются на биороботах в "Школе юного хирурга" в учебном центре инновационных медицинских технологий при медуниверситете им. Пирогова

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Несколько групп школьников из специальных профильных "медицинских" классов столичных школ с углубленным изучением анатомии несколько недель практиковались в учебном центре при университете им. Пирогова. Там для них организованы курсы в "Школе юных хирургов". Ребята приходят на целый день, слушают лекции, смотрят ученые фильмы, в том числе в 3D-формате, изучая наш организм изнутри.

На практических занятиях дети учатся реанимировать биороботов, нарабатывая навыки. Ведь по словам врачей, наблюдающих а процессом, в деле реанимации главное - это мышечная память. Чем чаще ребята будут проводить реанимационные мероприятия, тем лучше они запомнят и в ответственный момент без паники сделают все правильно.

Врачи, руководящие этими бесплатными курсами, включились в работу легко и с энтузиазмом, придумывая интересные названия серьезным урокам. Например: "Шел, споткнулся, упал, очнулся, гипс!", "Легким движением руки взрослая клетка превращается... в стволовую. Индуцированные стволовые клетки". Всего летом было 63 экскурсии в лаборатории и кафедры вуза, в инновационный Центр хирургии и Центр повышения квалификации врачей, 85 мастер-классов и 5 конкурсов. Всего Школу юных хирургов посетило около 3000 человек.

Лекция о детской реанимации. Фото: Анатолий Ковалев

На уроках ребята учатся не только реанимировать, но и накладывать швы, обучаясь владению скальпелем и иглой. Причем операции, например, проводится, как в медвузах, на настоящем кишечнике свиньи. Далеко не все переживают этот момент, но те, кто втягиваются, потом приходят на уроки с еще большим энтузиазмом. А вот швы на "раны" накладывают на искусственной коже, которая натянута на биоруку. Рана кровоточит совершенно по-настоящему.

30 июля у школьников экзамен. Он будет состоять из трех частей - правильно оказать первую помощь на скорой при рваных ранах и шоке, пока "больного" не доставят в приемное отделение. В приемном - вторая часть, стремительный забор анализов, постановка диагноза, проведение всех необходимых обследований и первая лапароскопическая (через крошечное отверстие) операция, которая может спасти больному жизнь, пока его не заберут в хирургическое отделение. Это уже третий этап экзамена - проведение операций на мягких тканях в условиях операционной.

Также экзамены будут проходить в отделениях травматологии, где будут не только гипсовать переломы конечностей, но и устанавливать аппарат Елизарова. В отделении гинекологии буду спасать беременную с осложнением на почках и помогать ей родить здорового малыша.

В медико-биологической лаборатории ребята будут оценить результаты анализов и с помощью компьютерных программ определить сложные болезни, спрогнозировать их течение, подобрать лечение. Например, оценить регенеративные возможности пациента, которому планируется имплантация эндопротезов из композитных материалов.

Еще более сложный экзамен предстоит в Центре биомоделирования и прототипирования - на серьезном оборудовании ребята должны будут провести анализ и предложить персональный подход к пациентам с травмами черепа, костей конечностей, позвоночника, мягких тканей. Определить, какие органы можно заменить и предложить различные варианты лечения.

Неудивительно, что такие интересные задачи привлекли сотни ребят в ученый центр при университете им. Пирогова, несмотря на лето. Будем надеяться, что такая школа не отпугнет, а лишь привлечет школьников к сложным профессиям хирургов и диагностов.