2018-07-29T22:51:39+03:00
Происшествия

В Москве три сестры убили собственного отца, который долгое время их истязал

Девушек задержали на следующий день после убийства - все они сознались в содеянном
Игорь ПАВЛОВ
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Девушки, объединившись против своего обидчика, довели начатое дело до конца.Девушки, объединившись против своего обидчика, довели начатое дело до конца.Фото: СОЦСЕТИ
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Все произошло в квартире одного из многоэтажных домов на Алтуфьевском шоссе. В ней проживали четыре человека - 57-летний Михаил Хачатурян и три его красавицы-дочери (17-ти, 18-ти и 19-ти лет). Супруга главы семейства ушла из дома и видеться с детьми он ей не разрешал. По сведениям «КП», у Михаила есть ещё сын, но тот из родного гнезда упорхнул на съемную квартиру. И, как выясняется, неслучайно. Хачатурян был очень суровым отцом. Ни одна из дочерей не могла без его ведома даже выйти на улицу. В случае малейшей провинности папаша пускал в ход кулаки. Знакомые девушек часто замечали на их руках синяки.

И вот в один из дней (а именно 27 июля) терпение у молодых узниц лопнуло. В момент очередной ссоры одна из дочерей схватила нож и ударила им отца. Затем ещё раз. И ещё. Мужчина истекал кровью и, по некоторым данным, успел даже ранить дочь. Но в результате девушки, объединившись против своего обидчика, довели начатое дело до конца. Михаил Хачатурян с многочисленными колото-резаными ранениями обмяк и больше в себя не пришёл.

Далее читаем сообщение из столичного управления Следственного комитета.

«В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий».

По предварительным данным, под страданиями имеются в виду не только избиения, но и сексуальное насилие. Якобы 57-летний тиран таким образом наказывал родных дочерей.

Вот что рассказывает одна из знакомых семьи Хачатурянов:

- Все три сестры вели себя очень скромно. И поверить в то, что они способны на убийство, я бы никогда не смогла. Мне кажется, их просто довели до отчаяния. Особенно если предположить, что Михаил употреблял наркотики (а об этом сейчас все говорят)...

Сейчас три сестры задержаны сотрудниками Следственного комитета. Уголовное дело возбудили по 105-й статье уголовного кодекса - «убийство».

- В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемых под стражу, - добавили в ведомстве.

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