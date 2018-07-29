«А как поступили бы вы, когда вся жизнь сплошной кошмар?»: подруга трех сестер, задержанных в Москве за убийство отца

29 Июль 23:44 2018-07-30T00:27:07+03:00

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Эта история потрясла всех. Три сестры - 17-ти, 18-ти и 19-ти лет - хватаются за нож, убивают собственного отца, а после задержания рассказывают, что тот на протяжении многих лет не давал им спокойно жить. Следил за каждым шагом, не разрешал выходить на улицу и строго наказывал за каждую, даже самую маленькую провинность. Они жили в одной из квартир многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе. И делали вид, что счастливы. По крайней мере, девушки старались никому не рассказывать, в каком аду им приходится жить.

Но одна из их близких подруг по имени Елена согласилась рассказать «КП» то, что знает.

- А как поступили бы вы, когда вся жизнь сплошной кошмар... - говорит она. - Постоянные травмы - как душевные, так и телесные. Девочки постоянно ходили в синяках и со шрамами по всему телу, но Михаил не был дураком, и, как правило, они были в местах, которые легко скрыть под одеждой.

По словам Елены, со стороны Хачатуряна домогательства в отношении своих дочерей были уже давно.

- И на ваш вопрос, могли ли они так поступить, отвечу - это была лишь защита, - продолжает девушка. - Не сделали бы они этого, то сделал бы он с ними. Каждая из них думала в первую очередь не о себе, а о сестрах, ведь они переживали все проблемы вместе, бок о бок, все одинаково страдали.

Как уверяет Елена, отец не пускал девочек в школу, в училище, не позволял саморазвиваться. На учебу бегали тайком. Младших девочек из-за постоянных пропусков не допустили даже к ЕГЭ. У старшей образовались многочисленные долги по учебе.

- Дома отец постоянно кричал и ругался, требовал идеальной чистоты и порядка, - рассказывает Елена. - Был даже случай, что он нашёл пару волосков от их собаки (лабрадор), сильно разозлился и заставил одну из дочерей расчесывать пса и есть его шерсть. Старшая дочь где-то два года назад не смогла вытерпеть такой жизни и после очередного намёка со стороны отца на интимную близость попыталась покончить жизнь самоубийством, наглотавшись таблеток. Повезло, что сестры ее вовремя нашли и вызвали скорую помощь, удалось промыть желудок и спасти ей жизнь. Однако в больнице она пролежала около двух недель под капельницами. Казалось бы, что такой инцидент должен был всплыть, но и тут отец выкрутился. Не стоит скрывать, что в наше время всем правят деньги. Он дал взятку в больнице, после чего получил справку, что ребёнок просто заболел. Этот человек, постоянно скрывал своё истинное лицо, строил из себя святого человека.

«КП» уже писала, что в семье Хачатурянов есть и ещё один ребёнок. Сын, которому 21 год.

По словам Елены, он ушёл из дома, не вытерпев напора отца.

- Когда Михаил уезжал отдыхать, он приходил домой к сёстрам, - продолжает Елена. - В последний раз, когда отец улетел, парень привёл домой друга, но тут неожиданно приехала их тетя, и нажаловалась Михаилу, что они пустили брата в дом, так ещё и с другом. Михаил начал грозить приехать, изнасиловать и убить... Также не смогла жить с таким человеком и мама. Раньше Михаил редко трогал детей, она думала, что так все и будет, но ошибалась. Она начала новую жизнь, поддерживала контакт с детьми, но они ей ничего не говорили, хотели, чтобы хоть она могла жить счастливо. О самих девочках могу сказать одно, они очень добрые и отзывчивые люди, никогда не бросят в беде.

Напомним, после того, что случилось на Алтуфьевском шоссе, в Следственном комитете возбудили уголовное дело по 105-й статье уголовного кодекса - «убийство».

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