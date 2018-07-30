2018-07-30T01:55:36+03:00
Происшествия

Подруга трёх сестер, убивших отца: «Не хочу никого оправдывать, но он был настоящим чудовищем»

Чем занимался 57-летний Михаил Хачатурян и почему его боялись даже самые близкие
Игорь ПАВЛОВ
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57-летний Михаил Хачатурян, много лет держал дочерей в чёрном теле и всячески издевался57-летний Михаил Хачатурян, много лет держал дочерей в чёрном теле и всячески издевалсяФото: СОЦСЕТИ
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Рассказать об этом человеке даже самую малость девушка по имени Ольга согласилась лишь на условиях строжайшей анонимности, а потому ее имя изменено.

Напомним, в минувшую пятницу три молодые сестры - Кристина, Мария и Ангелина - зарезали собственного отца в своей же квартире. После задержания все они признались, что их папа, 57-летний Михаил Хачатурян, много лет держал их в чёрном теле, всячески издевался и склонял к сексуальным связям. При этом ни разу не угодил в руки полицейским - ни по одной статье.

- То, что случилось, не поддаётся никаким комментариям, - говорит Ольга, - но все же трагедию, на мой взгляд, избежать было нельзя. Все три дочки давно копили в себе обиды. Долго терпели. Молчали. И вот настал момент, когда - или он их, или они его...

Отец даже установил над дверью квартиры камеру, чтобы отслеживать не только гостей, но и каждый шаг своих дочек Фото: СОЦСЕТИ

Отец даже установил над дверью квартиры камеру, чтобы отслеживать не только гостей, но и каждый шаг своих дочекФото: СОЦСЕТИ

При этом все те, кто плохо знал эту семью, были уверены, что она благополучная. У папы дорогостоящий автомобиль. Большая квартира. Дочки похожи на фотомоделей. Все хорошо.

- Ни одна из девушек ни разу не обмолвилась, чем занимается их отец, - продолжает Ольга. - Это была запретная тема. И я, догадываясь, что это криминал, больше не спрашивала. В гости я приходила исключительно в те моменты, когда Михаила не было дома. Но он знал о моих визитах. И даже установил над дверью квартиры камеру, чтобы отслеживать не только гостей, но и каждый шаг своих дочек. Потом от общих знакомых я узнала, что Михаил торгует наркотиками. Хотя у меня и нет доказательств... Это дело полиции. Но на правду похоже. Красивая жизнь, практически не выходя из дома.

Знакомые уверены, что девушки пошли на отчаянный шаг, чтобы защитить друг друга Фото: СОЦСЕТИ

Знакомые уверены, что девушки пошли на отчаянный шаг, чтобы защитить друг другаФото: СОЦСЕТИ

- А девушки жаловались на избиения со стороны отца? Может, рассказывали о сексуальных домогательствах?

- О домогательствах не рассказывали. И, думаю, понятно, почему. Разве какая-нибудь девушка будет о таком рассказывать? Тем более об отце. А вот об избиениях постоянно. Я, помню, мы встретились с Марией, а она была вся в синяках. Говорит, что отец достал оружие и бил ее прикладом. Я удивлялась, почему они не найдут управы на это чудовище. А сестры отвечали, что среди родственников он первый авторитет. Никто не осмелится сказать что-то против.

- А участковый?

- Ну какой участковый? Если бы девушки только попробовали пойти в полицию, он бы их уничтожил. Да и с такими связями, какие были у Михаила, разве можно было что-то сделать?

27 июля Кристина, Мария и Ангелина убили своего отца Михаила Хачатуряна. И теперь будут отвечать за это по уголовной статье - «убийство».

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