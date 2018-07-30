В Новой Москве «БМВ» столкнулся с «Лексусом» и, вылетев на тротуар, задавил пешехода

СЕГОДНЯ 18:25 2018-07-30T18:25:04+03:00

Один человек погиб, еще трое срочно доставлены в больницу [видео]

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ДТП со смертельным исходом произошло в поселке Коммунарка - в Новомосковском административном округе. По некоторым данным, два водителя решили проверить, чья машина быстрее. Один управлял «Лексусом», второй «БМВ». И в результате немецкий автомобиль стал неуправляемым и въехал в автобусную остановку.

- На тротуаре «БМВ» зацепил четырех человек, - рассказали «КП» в пресс-службе столичного управления ГИБДД. - Их отвезли в больницу. Но, увы, по пути один из пострадавших скончался.

Удар был такой силы, что люди, попавшие под колеса, отлетели на несколько метров и миновали заграждение.

В Новой Москве BMW сбил трех пешеходов на тротуаре.

В Сети уже появилось видео происшествия. Автор одного из роликов говорит:

«Скажите всем родным и близким, чтобы 10 тысяч раз были осторожны, переходя дороги не только Коммунарки, но и вообще по жизни. Потому что такое бывает только один раз, а потом или не случается жизни, или все будет очень плохо»...

Кто именно нарушил ПДД в данной ситуации, в ГИБДД пока не говорят. Проводят проверку. Но, вероятно, виноваты оба. Иномарки, судя по столкновению, мчались больше ста километров в час.