Со смотровой площадки в «Москва-Сити» упал и разбился насмерть мужчина

СЕГОДНЯ 17:38 2018-08-01T17:53:19+03:00

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На территории делового центра «Москва-Сити» днем 1 августа прохожие обнаружили тело неизвестного мужчины. Когда на место прибыли сотрудники полиции и врачи, мужчина уже был мертв.

- Около 14.00 поступило сообщение об обнаружении тела мужчины. Он погиб. Обстоятельства выясняются, - сказали «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Москве.

На место трагедии к башне «Око» прибыли и следователи. Сейчас они устанавливают личность погибшего. У него обнаружены повреждения, характерные для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

- По факту смерти мужчины в результате падения с небоскреба в центре Москвы организована доследственная проверка, - сообщили в ГУ СК по Москве. - В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, а также личности потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи рассматривают сразу несколько версий гибели. Одна из них уже опровергнута — говорили, что мужчина мыл окна и сорвался со страховки. Очевидцы и пользователи соцсетей сразу не поверили, так как обнаружили тело мужчин на проезжей части, что далеко от окон.