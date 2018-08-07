Состояние здоровья звезды фильма «Такси» Сами Насери, избитого в центре Москвы: После операции чувствует себя хорошо

7 Авг. 23:41 2018-08-08T00:46:18+03:00

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Звезду французской франшизы «Такси» Сами Насери прооперировали в Москве после избиения. Актер не захотел ехать за медицинской помощью во Францию.

Операция в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца прошла успешно. По словам медиков, Насери чувствует себя хорошо.

«Он вышел из-под наркоза, хорошо себя чувствовал. Сейчас он спит, и до конца дня уже будет спать. Его привез к нам с тяжелой травмой его брат, тоже гражданин Франции», - цитирует пресс-службу НИИ Агентство городских новостей «Москва».

Лечение актера и уход за ним контролирует Минздрав РФ и лично главврач-офтальмолог Владимир Нероев.

При этом по данным РИА Новости, в посольстве Франции не осведомлены о ситуации с французским актером. Там отметили, что никто к ним не обращался за помощью.

Однако сам Насери в своем Instagram сообщил, что с ним все впорядке, и слухи о его травме головы - преувеличены.

«После ложного сообщения о моей смерти несколько недель назад спасибо всем, кто не подхватил недавнюю дезинформацию о моей так называемой травме головы, полученной в драке в караоке-баре в России… Я прекрасно себя чувствую и шлю вам свою любовь», — приводятся слова актёра.

На странице в соцсети Сами выложил фотографии, на кроторых он со своим братом встречается с российским путешественником Федором Конюховым.

«Прекрасная встреча в компании соего брата Биби с моим другом Федором Конюховым - удивительным человеком, установившим рекорд, облетев вокруг света на воздушном шаре, искателем приключений, исследовавшим Северный и Южный полюса» - написал Насери.

Сами Насери и его брат встретились с Федором КонюховымФото: СОЦСЕТИ

Как ранее рассказывал сайт kp.ru, 5 августа Сами Насери вместе с братом Ларби отдыхал в ночном клубе, расположенном на Тверской улице в центре столицы. Там у актера произошел конфликт с одним из посетителей, который в результате перерос в драку. Причем в ходе потасовки артист получил сильный удар в лицо. После драки актера отвезли в институт имени Склифосовского. В медучреждении ему оказали помощь и выписали в тот же день домой.

Во вторник стало известно о задержании троих подозреваемых в избиении французского актера. В правоохранительных органах отметили, что решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.