Что поставим на Никольской: Забиваку с мячом или ногу Акинфеева?

СЕГОДНЯ 20:25 2018-07-31T20:24:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Почему именно Никольская стала любимой улицей фанатов во время ЧМ по футболу? Потому что в первые дни болельщики не могли попасть на Красную площадь (она была закрыта из-за подготовки парка футбола), вот и оставались гулять на ближайшей улице — на Никольской. А здесь и лавочки, и летние кафе. Фанаты приходили толпами — колумбийцы в сомбреро, аргентинцы в футболках «Месси». Они радовались победам, плакали, взбирались на фонарные столбы, под ними ломались лавочки. Все это были эмоции. Чемпионат закончился, а москвичам захотелось сохранить эту атмосферу в виде знака или памятника.

- Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся, - написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, предложив оставлять пожелания в комментариях.

И что же предлагают москвичи? Элементарное - дорожный знак в виде футбольного мяча. Сделать символом фигуру «золотой ноги Игоря Акинфеева», хотя другие говорят, что она должна быть в Лужниках - там, где Игорь совершил этот сейв. Кто-то предлагает поставить Забиваку, кто-то - золотой мяч с символикой FIFA 2018 Russia, кто-то - соединить все в одно целое - Забиваку с кубком в руках, отбивающую мяч ногой от ворот.

Никольская стала любимой улицей фанатов во время ЧМ по футболуФото: Алиса ТИТКО

- Стоит поставить памятник болельщикам. Кто был на Никольской в дни празднования помнит, что люди были везде: стояли на лавочках, клумбах и фонарях. Было бы иронично и забавно сделать памятник, где три-четыре болельщика (кучкой) держатся за фонарный столб и машут флагом, - считает Андрей Крылов.

- Предлагаю, что-то в виде лестницы, ступеней. На вершине Забивака с кубком. На пятой ступени поднимается футболист в форме сборной России. Символично - 5 матчей, 1/4 финала и все еще впереди, - предложил Николай Атаманов.

Есть и те, кто против памятников, говорят: "Сколько еще мероприятий будет в Москве в будущем и всякий раз памятники ставить?" Предлагают обойтись барельефом, доской на стене.

- Никольская же сама памятник, это историческая зона, она охраняемая. И там, к сожалению, ничего делать нельзя, - напомнил Лев Лавренов, зампредседатель столичной комиссии по монументальному искусству. - Поэтому устанавливать знак или скульптуру можно только ближе к Лубянской площади. Например, памятную доску прикрепить на фасад нового здания, которое стоит в самом начале Никольской. Даже с барельефом крупным. Объемный памятник? Наверное, нельзя. Где его там ставить? Вообще нужно сначала, чтобы скульптур придумал, а потом смотреть, где это можно поставить.

Скульпторы тоже пока не разбрасываются идеями. Но говорят, что объект должен быть радостным, таким же позитивным, как Мундиаль.

- Это может быть мяч, памятная доска. Главное, чтобы объект вписывался в общий вид улицы. Кстати, можно сделать памятную плиту под ногами, где записать ключевые фразы, моменты, футбольные счета. Еще одна идея - поставить вместо одной из лавочек ее небольшую бронзовую копию, с фигурами болельщиков из разных стран или с футболистами, которые отличились на Чемпионате мира, - поделился Салават Щербаков, советский и российский скульптор, автор памятника князю Владимиру на