Легендарный кот Бегемот похищен в центре Москвы

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-01T17:30:25+03:00

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Музей-театр "Булгаковский дом" распространил в соцсетях информацию о похищении любимца публики, легендарного кота Бегемота.

"Сегодня, 1 августа, с Большой Садовой, 10 неизвестной был украден кот Бегемот, штатный сотрудник Музея-Театра «Булгаковский Дом». Особые приметы: черный пушистый кот, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с «адресником» в виде косточки, вес около 6 кг, - говорится в сообщении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/662713" frameborder="0"></iframe> Кот Бегемот в опасности.Легендарного кота Бегемота похитили из Дома Булгакова. Помогите разыскать музейного сотрудника!

Как рассказали в Булгаковском доме, инцидент произошел в 11 часов дня на Большой Садовой, 10. Кот гулял во дворе возле музея, когда полная немолодая женщина сгребла животное в охапку и двинулась в сторону метро. Кража произошла на глазах одного из посетителей, который попытался остановить даму, однако та, проявив неслыханную для ее возраста прыть, понеслась по направлению к метро, прижимая к широкой груди царапающуюся добычу.

Как отмечают в Доме музее, кот немолод, ему около 15 лет. И именно состояние здоровья животного вызывает больше всего опасений. Бегемот часто болеет, находится под наблюдением врача и получает специальное недешевое питание.

- Ежемесячно только на питание и лекарства Бегемота уходит 6-7 тысяч рублей. У него густая шерсть, которая требует ухода грумера. Мы боимся, что похитители просто не смогут обеспечить ему должного уровня жизни. А если с него снимут ошейник, и он убежит - мы никогда уже не сможем его найти, - пожаловалась КП Ольга Сорокина, заместитель директора по информационной политике Булгаковского Дома.

Бегемот является штатным работником музея с 2005 года. Молодого черного кота принесла семейная пара, услышав об объявленном музеем конкурсе на лучшего Бегемота. Тогда музей буквально завалили красивыми черными котятами, однако в конкурсе выиграл харизматичный и невозмутимый Беня (так ласково называли Бегемота сотрудники музея).

- Пара расставалась с котом со слезами на глазах: они очень его любили, но у ребенка возникла аллергия на кошачью шерсть, - рассказали в пресс-службе музея.

За это время Беня стал настоящей легендой. Кот отличался невозмутимым характером, фотогеничностью и строгим нравом. Тискать себя не позволял, фотографировался по настроению, но его образ растиражирован на открытках и сувенирной продукции Булгаковского Дома.

Музей не ограничивал свободу передвижения животного. Кот нередко заходил в свою любимую аптеку и посещал представления театра Сатиры.

Булгаковский дом надеется вернуть любимца и просит каждого, кто располагает какой-либо информацией - сообщить в Булгаковский Дом по телефону 8-495-970-06-19.

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