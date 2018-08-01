Блогеры научат москвичей делать селфи, рисовать и готовить

СЕГОДНЯ 16:05 2018-08-01T16:13:50+03:00

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Они рассказывают в соцсетях как разбираться в искусстве, вкусно готовить, делать крутые фотографии и экономить в путешествиях. Они — блогеры. Встречи с ними в реальности пройдут 8 августа в рамках акции «Офлайн-среда». Платить за вход не нужно, главное — успеть зарегистрироваться (все ссылки на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров www.mos-razvitie.mos.ru).

- Проект «Офлайн-среда» пройдет в столице уже во второй раз. Впервые встреча блогеров с москвичами была в мае. Тогда акция вызвала огромный интерес у горожан — пообщаться с представителями новых медиа пришли 5,5 тысячи человек, - сообщается на mos.ru.

15 ТОП-ВСТРЕЧ С БЛОГЕРАМИ:

1. Лена Володина расскажет о том, сколько стоит быть блогером сегодня. Про то, как придумывает посты и готовит визуал, сколько денег вкладывает и какие преимущества имеет. Где: «Дом культуры «Гайдаровец», ул. Земляной Вал, д. 27, стр. 3. Начало в 19.30. Требуется регистрация: dk-gaydarovets.timepad.ru.

2. Дмитрий Бикбаев прочитает лекцию «Театр сегодня: постановки, герои, особенности». На встрече также будут актеры театра-студии «15», театральные блогеры. Где: КЦ им. И.М. Астахова, ул. Люблинская, д. 149. Начало в 18.00. Регистрация не требуется.

3. Актриса Анастасия Панина (известна по сериалам «Физрук», «Вышибала», «Психологини») расскажет о тонкостях ее работы и ответит на все вопросы. Где: КЦ «Москвич», Волгоградский пр-т, д. 46, корп. 15. Начало в 19.00. Требуется регистрация: mskcc.timepad.ru/event/765659.

4. Автор телеграм-канала и пабликов «Кинокляча» Григорий Волчков расскажет, как и с чего начиналось развитие блога. А также поделится лайфхаками о ведении и продвижении телеграм-канала. И ответит на вопросы о кино и блогерстве. Где: КЦ «ЗИЛ», ул. Восточная, д. 4, корп. 1. Начало в 19.00. Требуется регистрация: zilcc.ru/afisha/6175.html.

5. Cооснователь проекта 4brain.ru, преподаватель экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Евгений Буянов поделится полезными лайфхаками на тему мотивации в самообучении и ответит на все вопросы. Где: КЦ «ЗИЛ», ул. Восточная, д. 4, корп. 1. Начало в 19.30. Требуется регистрация: zilcc.ru/afisha/6189.html.

6. Автор сказочного инстаграма (фото в мечети Санкт-Петербурга собрало более 50 тысяч лайков) Кристина Макеева расскажет о тонкостях и нюансах фотосъемки, о том, как запечатлеть волшебные пейзажи в разных уголках земного шара. Где: КЦ «Марьина роща», ул. Октябрьская, д.58. Начало в 17.00. Регистрация не требуется.

7. Художник Юрий Мареев идет в ногу со временем и активно использует интернет-ресурс в продвижении своего контента и привлечении участников сообщества. На встрече речь пойдет о его опыте и, как правильно создать творческую визитку. Где: ЦКТ «Нега», Дмитровское ш., д. 33, стр. 5. Начало в 16.00. Регистрация не требуется.

8. Cоздатель первого зеленоградского молодежного интернет-сериала о жизни современной молодежи «Вернуться в реальность» Денис Таланов ответит на все вопросы. Где: клуб «Огонёк», ул. Зеленоградская, д. 33А. Начало в 16.00. Требуется регистрация: 8 (495) 451–64–09.

9. Магистр музыкального искусства эстрады, продюсер и педагог по вокалу Евгений Христов расскажет о становлении качественного артиста, о том, как с помощью простых составляющих добиться успеха на современной эстраде. Гость творческой встречи — Иван Харитонов, участник телепроекта «Голос. Дети». Где: КЦ «Онежский», ул. Флотская, д. 25. Начало в 19.00. Требуется регистрация: 8 (495) 454–44–44.

10. Cпециалист по make-up и уходу за кожей Екатерина Романовская поделится секретами красоты. Где: ДК «Новокосино», ул. Западная, д. 1. Начало в 19.00. Регистрация не требуется.

11. Основательница онлайн-магазина вязаных купальников, начинающий блогер, спортсменка и путешественница Анна Костусева расскажет о тайм-менеджменте современного человека — как успевать жить в современном мире и ни в чем себе не отказывать (совмещать работу, спорт, хобби и путешествия). Где: ДК «Новокосино», ул. Мартеновская, д. 7. Начало в 19.00. Требуется регистрация: kulturnyy-tsentr-perovo.ti.

12. Travel-блогер Борисова Дарья бюджетный отдых в Испании на чем и когда поехать, где остановиться, что посмотреть и не потратить при этом всю зарплату. Где: ДК «Зодчие», ул. Партизанская, д. 23. Начало в 19.30. Требуется регистрация: cc-zodchie.timepad.ru/event/763509.

13. Экс-участница шоу Comedy Woman, оперная певица Леся Яппарова расскажет как реализовать мечту, найти себе место в шоу-бизнесе, как стать успешным и популярным, о тонкостях и сложностях карьеры актрисы и певицы. Где: ТКС «Бригантина», Филевский бульвар, д. 11а. Начало в 16.00. Регистрация не требуется.

14. Молодая мама, автор блога Handmade Marketing Лилит Восканян расскажет о том, как из хобби сделать бизнес. Также запланирована встреча с основателем проекта greencakes.ru, автором рецептов панкейков Александром Сэкером и контент-мейкером Анной Подгородецкой. Где: КЦ «Салют», ул. Свободы, д. 37. Начало в 18.00. Регистрация не требуется.

15. Организатор проектов «Твои Олимпийские игры», «Клуб героев» Александр Ноздрачев расскажет о том, что каждый из нас может внести немалый вклад в оздоровление общества и повлиять на формирование общественного мнения. Где: клуб «Феникс», ул. Маршала Рыбалко, д. 10. Начало в 18.00. Регистрация не требуется.