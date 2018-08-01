Михаил Хачатурян, зарезанный собственными дочерьми, снабжал армянскую диаспору в тюрьмах

СЕГОДНЯ 17:27 2018-08-01T20:35:08+03:00

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Во вторник, 31 июля, прошли похороны убитого собственными дочерьми Михаила Хачатуряна. Отпевали убитого в армянской апостольской церкви напротив Ваганьковского кладбища.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/662368" frameborder="0"></iframe> Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

- Покойный много лет подряд был нашим прихожанином, - рассказали корреспондентам «КП» служащие церковной лавки. - Каждое воскресенье с трёх до пяти он здесь. Приводил на службы всю семью - и дочерей, и двух сыновей (один от первого брака), и жену, и мать. Отец он был, конечно, строгий. Да и человек сам по себе нервный. Постоянно пил успокоительные таблетки. И даже с посторонними... Если кто-то что-нибудь не то скажет, вспыхивал, как пожар. Но при этом добрый, порядочный человек. Соблюдал все посты, три-четыре раза в год ездил в Иерусалим. Любил порядок во всем.

На отпевании было около 40 человек. 78-летняя мать Михаила была убита горем и к гробу ее привели под руки.

Здание армянской апостольской церкви у Ваганьковского кладбища.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Все отпевания крещеных в армянской григорианской церкви проходят здесь. Формально, бесплатно. На деле, кто сколько может пожертвовать. 5 тысяч рублей, 10, 15...

Семью Хачатурян работники церкви вспоминают как небедную.

- Но чем он занимался, бог его знает, - говорят они. - Друзья у него влиятельные. Живут за границей. В Америке вроде. Они ему помогали. Присылали деньги. Мы сейчас читаем то, что про него пишут. И не верим. Не мог он так себя вести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/662691" frameborder="0"></iframe> Сёстры, убившие отца, после следственного эксперимента.Трёх сестёр, зарезавших отца, привозили на следственный эксперимент в многоэтажку на Алтуфьевском шоссе

ТЮРЕМНЫЕ СВЯЗИ

Что за деньги? Что за друзья? Предположения на этот счёт есть у знакомой бывшей жены.

- Он грел сидельцев в тюрьмах, - рассказывает она. - И подгонял им все самое необходимое. Покупал машинами вещи, еду, сигареты - и развозил, куда скажут. За это имел свой процент. Кстати, героин, который вроде как нашли в его машине, мог тоже предназначаться для заключённых.

СОСЕДИ БОЯТСЯ МАФИИ

Около дома, где жил Хачатурян, журналисты ходят толпами. Но соседи боятся давать интервью.

- Вы думаете что, я не опасаюсь за своих детей? У нас все знают, что Миша из армянской мафии, - говорит сосед Иван К. - Я в пятницу к дому подъезжаю, увидел, что тут все в полицейских машинах, и сразу подумал: «Допрыгался Миша». И правда. Но не ожидал, что его девочки убили. Допёк он их. Но, как говорится, собаке собачья смерть. А девочек жалко.

Однако, с выключенными камерами и диктофонами некоторые решаются на откровения. То, что он снабжает тюрьмы провиантом, и для жителей подъезда не секрет.

- Он и как духовник туда ездил. Отпускал грехи заключённым... Беседовал с ними. И даже причащал. Во дворе иногда появлялся в рясе.

И параллельно, несмотря на религиозность, держал в страхе весь подъезд. Бывало, стрелял. Устраивал салют прямо из окна. Например, на Новый год. Обычное дело.

- В полицию не пробовали обращаться?

- Много раз, - отвечает жилец дома, живущий этажом выше. - С рук сходило все. Полицейские приезжали и уезжали. Стрельба, драки (он часто с ними вступал в конфликт), оскорбления - обычное дело. У Хачатуряна в прокуратуре округа родственники. Раз он нас так допек, какого же было его детям?!

Соседи рассказывают, что отец семейства часто распускал руки в отношении дочек.

- То, что он их бил вы знали?

- Догадывались. Миша с ними обращался, конечно, ужасно. Например, звонил заранее, чтобы они его встречали у подъезда. День, ночь, холод, жара... Не важно. Они стояли минут 30 до его приезда. Потом он мог еще сидеть в машине говорить по телефону, они продолжали стоять. Потом на лавке посидеть. Заходили они в домой только после него.

- Примерно неделю назад я вышел в два часа ночи покурить, - вспоминает другой сосед. - Старшая Кристина сидела на лавке грустная. С ссадиной на лице. Я спросил, что случилось. А она: «Да ничего. Это такая наша жизнь». И ушла.

ОТМЫВАЛИ КРОВЬ, ЧТОБЫ НЕ НАПУГАТЬ УБИЙЦ

Вчера в квартире Хачатурян было многолюдно. И похороны, и следственные действия. Все смешалось. У двери валяется сорванная и скомканная бумага «Опечатано».

- А ещё накануне вечером приходили родственники, отмывали квартиру от крови. Чтобы девочек не напугать, - откровенничает сосед. - Их же привозили на следственный эксперимент. На разных машинах. До этого были обыски. Чего там только не нашли. И даже плетки с другими атрибутами БДСМ.

Оказывается, Хачатурян в этом подъезде владел не одной, а двумя квартирами.

- На втором этаже двушка тоже его, - утверждают соседи. - Ровно под его жилищем. И все это знали. Говорят даже, что внутри есть лестница из одной квартиры в другую.

На окнах нижней квартиры нет штор, вместо них - жалюзи. Похоже на офис.

По мнению жильцов дома, он там что-то хранил. В том числе, наркотики.

- Ну, официально это не подтверждают...

- Ой, все это знали у нас во дворе. И сам он употреблял. Потому и нервный такой. Орал по поводу и без. Угрожал.

Михаил Хачатурян слыл человеком воцерковленным.

Во вторник преступниц привезли в их дом для проведения следственных действий. Их хрупкие фигуры было едва разглядеть за спинами полицейских. Весь подъезд встречал их. И люди кричали: «Держитесь! Мы с вами!».

- И это не просто слова, - рассказала «КП» пенсионерка Татьяна Белевцова. - Мы уже несколько дней собираем подписи в их защиту. Да, они совершили преступление. Но кто их довел до этого? Весь дом видел, что он издевается над ними. И никто не мог ничего сделать: ни полиция, никто. С Михаилом нельзя было даже просто поговорить. А вы говорите - духовник.

НОВОСТИ ИЗ ИВС: К АНГЕЛИНЕ НЕ ПУСКАЮТ АДВОКАТА

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников с коллегами снова навестили сестер Хачатурян в ИВС.

- Сегодня они совсем поникшие, - рассказал он «КП». - Осознание пришло, куда попали и что это надолго. Я им рассказал при СИЗО. Попытался успокоить, что там не так уж страшно. Мы, члены ОНК, в свою очередь возьмем их под особый контроль. Особенно учитывая тот факт, чем занимался их отец.

- Как там наша собака, интересно?.. - спросила у правозащитников старшая Кристина. - С ней же в основном я гуляла. Или даже она со мной. У нас вес одинаковый.

Ангелина на вопрос о том, чем занимался отец, ответила:

- Точно не знаю. Но когда-то у него были магазины, хозяева которых ему деньги приносили. Это в 90-х называлось - рэкет.

Ангелина Хачатурян во время избрания меры пресечения в Останкинском суде. ФОТО Андрей Никеричев / АГН Москва

Больше всего девочки говорили о вчерашнем возвращении домой.

- Тяжело было там оказаться, - вспоминает средняя. - И столько людей у подъезда стояло. Еще и журналисты с камерами. Страшно. Но в толпе я успела увидеть и своих школьных подруг. Они пришли поддержать. Приятно.

У Кристины уже есть адвокат. Не тот, что по назначению, а нормальный.

А вот к Ангелине не пускают ее защитника.

- Мне передали, что девушка хочет заключить со мной соглашение - и с самого утра я приехал в ИВС, - рассказал «КП» адвокат Андрей Паршин. - Но меня не пустили в связи с тем, что от следователя есть указание пускать только определенных адвокатов. Довод о том, что должны допускать только на основании ордера и удостоверения, не подействовал. Был у следователя, уведомил его о вступлении в дело. Следователь ссылался на отсутсвие согласия Ангелины на участие в деле. Но сейчас Ангелина написала заявление с согласием на мое участие и передала его членам ОНК, которые передали заявление администрации ИВС. Нахожусь около ИВС. Но теперь не пускают, ссылаясь на отсутствие кабинетов для свидания и работы. Жду.

У младшей Марии защитника так и нет. Она несовершеннолетняя, и соглашение с адвокатом за нее может заключить только мать. Собирается она это делать или нет - не ясно. Родня отца от помощи девушкам, по слухам, отказалась.

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- О характере отца вы все поймете по его страничке в соцсетях. Там все его увлечения, - кратко ответил «Комсомолке» сын убитого, Сергей Хачатурян, и бросил трубку.

В Одноклассниках у Михаила 234 друга. Три с половиной тысячи фотографий. Здесь мы видим светлую, парадную сторону Хачатуряна. Ему явно нравилось позировать рядом со знаменитостями. Тут и Авраам Руссо, и Николай Басков, и Андрей Малахов, и Евгений Петросян. Большой пласт религиозных фотографий: поездки по святым местам, толстенный золотой крест на груди, Израиль (подробности)

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